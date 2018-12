PSOE: las claves de una victoria amarga

Ninguna de las encuestas que conocimos hasta el día de las elecciones vaticinaba una victoria tan pírrica y amarga para los socialistas andaluces. A toro pasado es muy fácil argumentar los motivos de la derrota. Los analistas sesudos entretejen todo un rosario de causas, más o menos acertadas, en las que los cuarenta años de socialismo ininterrumpido en la Junta de Andalucía se sitúa a la cabeza.

A partir de aquí intuimos que las diferencias, evidentes, entre el socialismo que representa Pedro Sánchez y el que tutela Susana Díaz, han chocado como fosas tectónicas, dejando los primeros cocerse en su propia agua la indiferencia y hasta la soberbia que desde Andalucía se evidenciaba a todo lo que tuviera que ver más allá de Despeñaperros. Desconozco si de forma consciente o no, pero lo cierto es que la desmotivación de parte del electorado que apoyaba a esta fuerza política ha llevado a muchos, conozco algunos casos, a quedarse en su casa, a la espera de acontecimientos. Vamos, que el triunfo o en este caso la derrota, sólo hay que atribuírsela a una parte. Gran error.

Luego están las políticas que Pedro Sánchez ha aplicado en los meses que lleva al frente del Gobierno de la nación. El acercamiento a todo el entramado independentista, buscando su apoyo tanto en la investidura como a los presupuestos del próximo año, han significado una contrariedad evidente hacia aquellos socialdemócratas que no logran entender, aunque sea desde Andalucía y Cataluña les pille lejos, como se pone en evidencia o en riesgo la unión del Estado a cambio de prebendas.

Hay quienes creen, una causa más, que la campaña a VOX se la ha hecho el propio gobierno andaluz que todavía encabeza, aunque en funciones, Susana Díaz. La estrategia de buscar la división del voto en la derecha se ha demostrado errónea desde el minuto uno. Ver como una fuerza política de ultraderecha asciende de la nada a doce diputados ha roto todas las previsiones y puesto en el ojo del huracán a quienes los han jaleado. Pero no se rasguen las vestiduras. El caldo de cultivo de VOX lleva cociéndose a fuego lento años, en especial en aquellas poblaciones en las que la inmigración es una parte importante de su territorio. Si a eso le añadimos el panorama geopolítico que nos rodea (USA, Brasil, Italia, Hungría, Polonia, Alemania o Francia) lo sucedido en Andalucía sólo es la punta del iceberg de lo que nos espera y con lo que vamos a tener que convivir en los próximos años. No olviden, por último, como dice el escritor y columnista de este periódico, Guillermo de Jorge, que "en los últimos años, quienes gobiernan ha reducido al pueblo a un ente fácil de pastorear, ignorante y divino de influenciar. Todo estaba controlado". Pero, por lo general, la ciudadanía es sabia, y más en el ejercicio democrático de su libertad. Una lección que a partir de ahora no deben olvidar.