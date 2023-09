De manera más propia, pavonearse. Con términos que son sinónimos en la familia de la vana o jactanciosa ostentación: farolear, fachendear o papelonear. Acciones, todas estas, asimiladas ante el propósito de quienes pretenden hacer patente aquello con lo que no cuentan. Esa fanfarronería -otro termino relacionado, que no solo se aplica a quienes hacen alarde de valientes, sin serlo, sino a cualquier forma de vanagloria u ostentación- podría admitirse por las humanas limitaciones de la vanidad. Y toma diversas formas, sea la falsificación o el inflado de los méritos que se reúnen en el currículo o las tarjetas de visita, o la arrogante declaración, a terceros, de no saber con quién están hablando. Pavonearse, por tanto, es un ejercicio disimulado e hipócrita, que necesita de la natural confianza de los otros -aunque cada vez resulte menos presente esta disposición y rija la preventiva desconfianza del por si acaso- o produce, como efecto, una intimidación que inhibe e impide apreciar el aparente papelón, con distintos propósitos. Fachenda es un nombre masculino coloquial que se aplica a quien tiene la vanidad y jactancia del pavoneo, de manera que mejor sería distinguirlo, primero, y no darle crédito, después.