Mis mejores deseos en este 2024 para mis lectores. Para el mundo, Paz. Y para el país, prosperidad y buena voluntad para sacar adelante los problemas de convivencia, que buena falta nos hace. La política es una actividad imprescindible para el funcionamiento del Estado. El político es una figura necesaria. Los antiguos griegos ya lo comprendieron así y dieron a la Historia de Occidente grandes figuras políticas en momentos difíciles para sus pequeñas ciudades-estado. Fueron los inventores de la Democracia y de la República. Y también del debate dialéctico, de la Tolerancia con el oponente y de la Cultura y la Educación, todo ello con mayúsculas y todo escaso hoy en día en nuestro país.

Me decía un lector estos días que todo eso de la democracia, el debate civilizado y la tolerancia está muy bien, pero solo cuando no esté en juego lo fundamental. Y qué es lo fundamental para cada uno. Lo fundamental para él era que sus intereses económicos estuvieran siempre salvaguardados. Se lo acepté, porque cuando uno siente que están en peligro sus posesiones, sus logros de toda una vida, su economía, no es fácil tolerar al contrario, al que piensa diferente, al opositor a sus posiciones políticas. Lo difícil es distinguir las voces de los ecos, como decía Machado, lo accesorio de lo fundamental, las consignas interesadas de los líderes, lanzadas en televisión, de lo que realmente pienso yo. Desde luego, el insulto constante al presidente del Gobierno, por ejemplo, no es nada edificante y dice mucho de la calidad de la democracia en la mente de esos líderes. El ataque personal, la agresión física no es el camino para la resolución de los problemas sociales que tenemos en el país. Insultaron masivamente a Felipe, luego a Zapatero y ahora, a diario, a Sánchez. De ahí a que los fanáticos se crean en el derecho de agredirle, no hay más que un paso. Ya sucedió con Rubalcaba, y fue un diputado por Almería el que quiso agredirle. Ahora está ocurriendo en algunos ayuntamientos y parlamentos regionales.

Es muy difícil aceptar que el contrario puede tener razón. Es muy doloroso que nuestros principios, adquiridos en la familia y en la escuela, se vean conturbados por las ideas divulgadas por los opositores. Pero la tolerancia debe imperar. El diálogo debe ser la herramienta fundamental. Y la convivencia, la gran meta de toda actividad política.

Que 2024 sea año de Paz y Libertad.