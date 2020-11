Plan Reacciona 20

Sobra describir en este artículo el desierto comercial y poblacional de nuestra ciudad que se convierte en un problema complejo y grave en el que han intervenido varios factores; estamos evolucionando a nuevos modelos de mercado, nos encontramos en una pandemia y se avecina una crisis económica probablemente sin precedentes. La debilidad del pequeño comercio, desprotegido frente a la competencia de las grandes cadenas y centros comerciales, es palpable. Almería capital ha vivido episodios lamentables en cuanto a las políticas y decisiones adoptadas en materia de comercio en los últimos años con distintos protagonistas. La rocambolesca historia del expediente de El Corte Inglés, la alfombra roja al nuevo Centro Comercial Torrecárdenas y el fracasado proyecto de Ikea, tras correr con los gastos de urbanización de la parcela donde se pretendía su instalación, nos ponen en situación para conocer con objetividad la realidad del problema. Nadie tiene soluciones mágicas, de eso somos conscientes. Desde el equipo de gobierno se están adoptando algunas actuaciones para intentar paliar este escenario y sus consecuencias más severas. Pero por desgracia, la realidad nos está demostrando lo contrario, siguen cerrando locales a diario en el centro de Almería. La última medida de la que hemos tenido conocimiento ha sido la caja de luz instalada en el Paseo para fotografiarse en su interior. Quiero resaltar que, las actuaciones publicadas por el equipo de gobierno, ha sido la puesta en marcha del denominado Plan Reactiva, con 13 acciones y casi un millón de euros de presupuesto. Miren, en la primera de las dos sesiones plenarias celebradas el pasado mes de octubre en el consistorio de la capital, nuestra formación presentó una moción para instar la puesta en marcha de un Plan Integral de adopción de medidas de reactivación y dinamización social del centro e impulso al comercio local. En este sentido, tengo que resaltar que VOX fue el único de los grupos políticos, a excepción del equipo de gobierno, que aprovechó el pleno para presentar moción mostrando nuestra preocupación por la situación del centro y el comercio y aportar soluciones. Si buscamos la definición de truco en un diccionario, nos dice que se trata del procedimiento ingenioso, la trampa astuta o hábil para conseguir algo, normalmente beneficioso. En estas fechas de "celebraciones" importadas de otras latitudes, aunque yo particularmente soy más de recordar a nuestros difuntos con las tradiciones y nuestros actos religiosos cristianos, me veo obligado a recurrir al práctico refranero español para describir esta reflexión; y es que encontramos la expresión "un dedo no hace mano, pero sí con sus hermanos", para indicar que la unión hace la fuerza y extrapolado al espectro político podríamos concluir que el consenso y la unidad son las premisas esenciales para una gestión eficaz y eficiente en pro de los ciudadanos.Estamos en política para aportar y colaborar en una gestión lo más decente posible y acorde con las necesidades de esta ciudad. Si nuestras iniciativas han servido para alumbrar al equipo de gobierno, nos basta, no necesitamos medallas. Revitalizar el centro con más población y mejorar la oferta comercial con proyectos adecuados consensuados con todos los sectores implicados, es nuestra prioridad. Estaremos al lado del equipo de gobierno aportando ideas y apoyando las que consideremos de interés.