Propiedad, ¿horizontal o vertical?

Uno de los procedimientos que se usan en química para obtener buenos cristales es preparar una disolución saturada y poner en su interior un cristal del soluto como siembra. A este cristal se van uniendo los semejantes, y al final se obtiene un hermoso cristal. Dicho así es un procedimiento desangelado, pero como tiene su "intríngulis" como todo en la vida, en la práctica es bonito. Hay gustos para todo. Sin saberlo, los constructores de algunas zonas de Almería, como por ejemplo Aguadulce, usaron este procedimiento para construir esas innumerables parcelas que constan de piscina, césped alrededor de la misma, y alrededor de éste las viviendas. Yendo al terreno químico: alguien, alguna vez, en un momento de la vida, construyó en un descampado una piscina rectangular a modo de cristal sembrado, alrededor se agregó, por si solo, el césped porque éste formaba parte del ADN de la parcela, a semejanza del slogan de una entidad bancaria, y ya el constructor se percató de que solamente tenía una forma de construir: alrededor del césped y todo junto para mayor aprovechamiento del "tan escaso terreno" disponible en Aguadulce. Creo que de ahí viene lo de adosados que se empezaba a escuchar, o "acosados" como con buena lógica los llamaba el maestro Aberasturi. Y luego vino lo de dejar claro que había acosados más altos y vino primero lo del dúplex, a los que un profesional de la construcción amigo mío llamaba "dumper".

Y ahí se complica toda la legislación más de lo que ya estaba. Si la construcción es de un sola altura: Ley de propiedad horizontal queda bien. Pero yo vivo en un edificio de Almería de más de 9 plantas: ¿por qué se nos aplica la ley de propiedad horizontal? ¿no se nos debería aplicar la ley de propiedad vertical?. Pero, y en las parcelas que nacieron horizontales y se convirtieron en verticales, bajillas, pero verticales: ¿qué ley se aplica?. Pues por lo que me cuentan la del más fuerte, porque para estimar la altura de un seto, aparecen por allí tijeras de podar, vecinos que quieren podar el seto, otros que se oponen, rifi rafes de esos de "entre vecinos", visitas a los juzgados, total que se ve que da la impresión, por lo que me cuentan, que con lo del cambio climático no tienen claro que lo de horizontal es para el nombre de la ley y que eso no guarda relación con la altura del seto, que es vertical, digo yo. Ahora que hay nuevos Parlamentos, podrían pedir una ley de propiedad vertical. Y mientras tanto, disfrutar del verano.