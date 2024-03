Robar como algo natural

Melchor Rafael de Macanaz fue uno de los pensadores y escritores más importantes del siglo XVIII (1670 – 1760) que llegó a ser Fiscal General del Consejo de Castilla en la Corte del Rey Felipe V. Durante bastantes años estuvo siempre muy próximo al rey con distintos cargos, lo que le permitió dejar en sus Memorias interesantes datos y pasajes de nuestra Historia, de las costumbres y sucesos ocurridos en el siglo XVIII. Corría el año de 1711, ya casi al final de la Guerra de Sucesión Española, cuando las tropas españolas al mando del duque de Vendôme atacaron y rindieron la plaza de Cardona (Barcelona) pero no ocurrió lo mismo con su castillo, donde se refugiaron las tropas de los partidarios del archiduque Carlos. Por falta de medios y de recursos, tras 34 días de asedio, las tropas borbónicas tuvieron que levantar el cerco y retirarse. El duque de Vendôme había pedido al rey 5000 doblones, para poder rendir el castillo. Con gran rapidez y eficacia, siempre por orden de Felipe V, Macanaz hizo la gestión correspondiente, obteniendo el dinero en tiempo récor en la ciudad de Zaragoza. Macanaz inmediatamente puso el dinero a disposición del duque de Vendôme, entregándoselo al secretario de éste Mañani. Pero los 5000 doblones recaudados, poco a poco se iban encogiendo por el camino y al duque apenas le llegaban unos cientos. La mordida más grande se la daba siempre Mañani, con lo cual los caballos se morían por falta de cebada y los hombres estaban famélicos por falta de pan. Por ese motivo decía antes que después de 34 días de asedio al castillo, el duque tuvo que levantar el cerco y abandonar la misión.

El rey era consciente de que el dinero no llegaba a su destino, puesto que ya salía muy menguado de palacio. Por otro lado el duque, que era un magnífico general, como lo demostró reiteradamente, era un pésimo administrador, incluso en su casa con su propia hacienda, donde le robaban todos los aduladores y todos los criados. Un día se le presentó un criado, pidiéndole permiso para dejar su servicio. Al preguntarle el duque el motivo de la petición, éste le dijo que había observado que allí robaba todo el mundo y que él no quería estar entre aquella gente. El duque le replicó riendo: “pues roba tú también, y no me prives de tus servicios”

Han transcurrido más de 300 años de esta anécdota y en España sigue robando todo el que puede. Robar ahora está bien visto y cuanto mayor sea el pelotazo mejor. Las antiguas cestas de Navidad poco apoco cayeron en desuso y ahora lo que se impone es la distribución de fondos europeos o españoles indistintamente a familiares, amigos y ex mujeres generosamente. Dicen las malas lenguas que algún ministro le decía a su jefe: a mí no me subas el sueldo, que canta mucho. A mí ponme donde haya. Lo malo de todo esto es que hemos dulcificado algunos delitos como el robo, cosa que todo el mundo entendía, llamándolo malversación o simplemente desviación de fondos, que ya de por sí es un atenuante. Tiene también la ventaja de que puedes contarlo en alguna televisión a cambio de una buena cantidad de dinero.

He intentado hacer un resumen de los casos de corrupción probados en el PSOE y he desistido del intento, porque resulta imposible enumerarlos en un artículo y mucho menos cuantificarlos. Se han repartido millones de euros a empresas que no existen; comisiones, como norma, en contratos terriblemente abultados. Comilonas, mariscadas, drogas, putas, auténticas orgias, concesiones de ayudas a suegros, primos y amigos. Empezaremos recordando el caso Roldán, Director General de la Guardia Civil, el primer paisano por cierto que ostentó el cargo, que en 1998 se llevó los fondos reservados de la Benemérita (algo más de 400 millones de pesetas y unos 1800 millones más en comisiones) El segundo caso en el tiempo, primero en importancia fue el de la malversación de Fondos de la Junta de Andalucía, siendo los primeros espadas los presidentes Manuel Chaves y Antonio Griñán y un importante séquito de altos cargos y sindicalistas, todos aficionados a los caldos de Sanlúcar y al marisco. El affaire de las maletas llenas de billetes procedentes de Venezuela, ya está olvidado, aunque ahora se esté removiendo. El caso de Begoña Gómez esposa de Pedro Sánchez y sus negocios en Marruecos, totalmente oscuros, llevaron al Presidente a un cambio de rumbo de 180º en nuestra política exterior respecto al antiguo Sahara Español. De Pedro Sánchez quiero apuntar que encarga las comidas que lleva en el falcon al mejor catering del mundo, según los entendidos. O sea, que no hay dinero. Lo que no hay es vergüenza. El caso de los trenes de vía estrecha que no cabían por los túneles, hechos para este uso en Asturias y Cantabria, vamos a tomarlo como una viñeta que nos arranca la sonrisa que tanto necesitamos. El caso Koldo es un iceberg, del que de momento solo ha salido a flote su punta. El lodo le salpica por lo menos a tres ministerios y lo que es más grande a la Presidenta del Congreso, nada más y nada menos que la tercera autoridad del Estado Español. La muerte de miles de personas durante la pandemia, nunca sabremos cuantas, la llevan en sus espaldas los responsables de vacunas y mascarillas. Deben pagarlo.