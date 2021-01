El Sahara y Marruecos

Cabe recordar que los combates de las unidades del Ejército Popular de Liberación Saharaui contra las fuerzas de invasión marroquí se reanudaron el 13 de noviembre de 2020, después de que Marruecos violó el alto el fuego en la región de Guerguerat tras su ataque a los civiles saharauis.

La ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos es un acto de agresión militar contra el pueblo saharaui, siendo absolutamente legítimo el derecho a la defensa que le asiste al pueblo saharaui, al frente polisario,en el contexto de una guerra provocada por el ejército genocida marroquí.

Ningún tratado ni convenio internacional ya sean de la ONU, la MINURSO... reconocen al régimen feudal marroquí como gestor del territorio del Sáhara Occidental. Además la RASD es un miembro de la Unión Africana desde 1982. No se donde habrá sacado los nefastos argumentos que defiende usted en su artículo pero van contra los DD. HH. de principio a fin.

Lo único que mantiene a flote Marruecos en este asunto es buscar el apoyo de las grande potencias. El miedo no les permite sentarse y optar por el diálogo pacifico y cumplir con su palabra. En su artículo ensalza con fervor la mentira y la manipulación.

La ley internacional y la justicia están al lado de los saharauis.El muro del que habla se llama el Muro de la Vergüenza, repleto de minas antipersonas, que controla el régimen dictatorial marroquí. Porque no podían y no puede con los saharauis y esa fue su única forma de neutralizar a un país digno... no lo consiguieron, a pesar de tener el apoyo de Francia, EE. UU. España... pero reitero la justicia internacional está de parte de los saharauis.

Ojalá no tenga que salir nunca huyendo de su casa porque su vecino le apetezca arruinar su hogar. Y ojalá sus hijos y nietos nunca nazcan en unos campamentos de refugiado. Seguro que de ser así valoraría de verdad tus derechos y tu libertad.

Es muy fácil opinar a la ligera cuando las injusticias las sufren otros.

Sahara libre.

*Carta abierta para Jesús A. Núñez Villaverde