Qué duro les está resultando a PP y Vox aceptar que no gobiernan en España. Han pasado ya ocho meses de las Elecciones Generales y aún no han terminado de asumir el lugar en el que la ciudadanía decidió colocarles y tampoco dónde nos situó al resto. Lo peor es que, pasado este tiempo y camino de un año, aún no han tenido una buena idea de país, pero tampoco dejan trabajar a quienes llevamos puesto el mono. Nosotros gobernamos y ellos, mientras, embarran. Nosotros tenemos las respuestas a los grandes desafíos, mientras ellos sólo hacen ruido, insultan, descalifican y mienten, y entienden que ese es su papel en la oposición.

España va en la buena dirección, pero la oposición sigue desbarrando. Tenemos 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, unos niveles de desigualdad inferiores al 2008, pero la oposición lleva 6 años amenazando con el apocalipsis. Nuestro país crece 5 veces más que la zona euro, crea 4 de cada 10 empleos en Europa, se disparan las ocupaciones hoteleras en Semana Santa al 85% sin olvidar que, entre enero y abril el país alcanzará los 25 millones de visitantes; pero PP y Vox siguen con su mantra. Con el PSOE, España rompe todos los récords de empleo y la derecha rompe todos los récords de toxicidad desde la oposición.

La senda que han escogido la derecha y la ultraderecha tiene cierto riesgo. A sus gobiernos autonómicos los enfrentan con el Gobierno de España y de esto en Andalucía sabemos algo. Juanma Moreno lidera la desigualdad regional, la lista de espera en dependencia, la de sanidad y el incremento de la pobreza infantil, pero se niega a asumir que es el único responsable en una estrategia de permanente confrontación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sin embargo, el ruido no va a paralizar a este Gobierno progresista que continúa su hoja de ruta para 2024: la consecución de más derechos para la ciudadanía, la modernización socioeconómica desde una perspectiva verde y digital y la reforma de las instituciones públicas. España abandera, también, el liderazgo de la UE en materia de políticas de bienestar y es que el PSOE es un partido al que los progresistas de Europa y el mundo ven como una referencia a seguir. Hoy más que nunca el progresismo en España, en Europa y el mundo es unidad frente a una internacional ultraderechista que lo único que quiere es destruir todas las políticas de progreso para la mayoría.