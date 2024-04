La desvergüenza de Sánchez

Pedro Sánchez no se le caerá la cara de vergüenza a estas alturas. Con su historial de “cambios de opinión”, se da por seguro. Te ahorro, lector, el detalle de: cambios de opinión, cambios de humor, afanes de protagonismo ridículos, nepotismo descarado y bochornoso… Pero, ¿y a los socialistas serviles que cambian cada día “la primogenitura” de su libertad de opinión por el plato de lentejas que es el cargo que tienen, o ansían tener, dentro del PSOE? A ellos sí se les cae la cara de vergüenza cuando están a solas en la antesala de sus dormitorios. Y, me atrevo a imaginar, que en conversaciones muy privadas con otros compañeros de partido, en el ámbito familiar del anfitrión, tal vez alentados por el poder desinhibidor del buen vino, reconocerán que esto no es como debe ser, ni va como debe ir. Eso sí, a la mañana siguiente vestirán su armadura para ir a la misma guerra y con la misma munición de los argumentarios que emanan de Moncloa y se extienden por las secretarías autonómicas, provinciales y locales como se extiende por las ramas del mundo al amanecer, la luz.“A España no la va a conocer ni la madre que la parió” – dijo Alfonso Guerra cuando comenzaban los trece años y pico de gobiernos de Felipe González – Con Zapatero empezó la movida. Con Sánchez estamos muy cerca – si no hemos llegado ya – de ese accidente peligroso o casi mortal, en el que el paciente pierde el sentido y la acción por largo tiempo. La Rae define esa situación con la palabra, paroxismo. El paciente en este caso, está claro, es España. Si José Félix Tezanos fuera el socialista honesto e independiente que no es, encargaría al Centro de Investigaciones Sociológicas un sondeo demoscópico con una pregunta similar a esta:

- ¿Reconoce al PSOE de Pedro, la madre que parió al PSOE de Felipe? Usted, ¿qué opina?

La pregunta, como su respuesta, “… is blowin’ in the wind…” – que diría Bob Dylan – Tampoco se le cae la cara de vergüenza a los otros soldados y soldaditos de Pedro Sánchez: El Gran Wyoming, Ángels Barceló, Carmelo Encinas, Esther Palomeras… y el rutilante reciente fichaje amarrado para dos años: David Broncano. Con el marchamo de Andrés Buenafuente y de su productora El Terrat, desembarcará próximamente en TVE con el objetivo marcado de acabar con la hegemonía de Pablo Motos. Cien mil euros diarios es lo que ha ordenado Pedro Sánchez que le paguen al muchacho durante, por lo menos, veinticuatro meses. De manera que, aunque haya cambio de gobierno, Feijóo tendrá, tendría, que cenar cada noche el mismo sapo. ¡Qué bonito!