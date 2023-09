El proyecto expositivo de Fotografía Contemporánea NO LIMITS, que se expone en MECA Mediterráneo Centro Artístico, se perfila como un acto disruptivo sobre los principios que tradicionalmente se han atribuido a la fotografía. En NO LIMITS, la fotografía toma vida, se hace evolutiva, pasando de ser una imagen, desde un punto de vista convencional, a ser una idea, una concepción, un espacio móvil dentro del espacio. Para esta primera exposición, los comisarios del proyecto, Fernando Barrionuevo y Rosa Muñoz Bustamante, han seleccionado las obras de Francisco Uceda, Dori Fernández y Karlos Kaplan. Francisco Uceda presenta la serie “Old & New American Portraits. Un proyecto fotográfico en formato instalativo que abarca 30 años de captación de retratos de personas en EEUU, mayoritariamente de su ciudad de adopción, Nueva York. A través del objetivo de su cámara analógica, digital o su teléfono ha tratado de captar no sólo el aspecto físico de sus sujetos, sino también las experiencias, emociones y personalidades únicas que les hacen ser quienes son. Dori Fernández presenta el proyecto VESPA. Un proyecto fotográfico compuesto por imágenes de panales de avispas donde se juega con la multiplicación y superposición de las formas. Irrumpiendo en la importancia del cuidado medioambiental, tomando como referencia las avispas como uno de tantos seres vivos que ayudan a la polinización y de las que dependemos para nuestra existencia. El artista Karlos Kaplan presenta unas obras escultóricas e instalativas perteneciente a la serie “Renacimiento”, la cual tiene un marcado carácter y significado espiritual. En ellas el autor se adentra en los valores espirituales universales a los que cada vez más personas están despertando hoy en día, por la necesidad de escapar de la falsa felicidad que nos ha vendido el capitalismo, el consumismo, la era digital y las sociedades del “bienestar”.

En esta nueva edición de PhotoESPAÑA, en MECA Mediterráneo Centro Artístico, celebrará el XII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo, que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre, a las 20 h, y que contará en la Jornada de Apertura con la participación de la poeta siria Maisoun Shukair, Premio Internacional de Relato de la Unión de Escritores Palestinos, y que el eje central de su obra se circunscribe al horror y al desgarro de la guerra de Siria. ‘No vayas a la muerte solo” es el título de su último libro de poemas.