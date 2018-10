Un movimiento vecinal fuerte

Una ciudad es el fiel reflejo de sus vecinos. De ahí la importancia que el movimiento vecinal puede tener para un Ayuntamiento. En el de Almería lo tenemos claro y su alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, no se cansa de alentar, una y otra vez, la colaboración vecinal. Los vecinos llegan a donde no siempre llega el Ayuntamiento. O, por lo menos, no de forma tan rápida y directa. Estrechar lazos, abrir canales de comunicación entre la administración y los ciudadanos es fundamental para que la ciudad siga avanzando y lo haga en la dirección que interesa a todos.

Desde el Área de Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal favorecemos la interacción entre los administrados y quienes tenemos el orgullo y también la gran responsabilidad de administrar el interés general. La semana pasada tuvimos la oportunidad de reunir a muchas de las asociaciones que conforman el tejido vecinal de Almería. Un colectivo con casi un centenar de asociaciones que es proactivo y está implicado en la mejora de los barrios. La jornada fue una muestra más del interés que el Ayuntamiento de Almería tiene por el movimiento vecinal. Como administración más cercana al ciudadano, a los responsables municipales nos preocupa no sólo otorgar subvenciones, sino facilitar que el acceso a esas ayudas se convierta en algo ágil, fácil y que no dé quebraderos de cabeza a quienes sólo persiguen trabajar por mejorar su entorno más cercano.

Es, el de las asociaciones y federaciones de asociaciones vecinales un trabajo callado, altruista y que se lleva todas las horas posibles. Por eso, mantener un Ayuntamiento cercano, que facilite las cosas y que sea útil es lo que nos mueve en el Área de Movimiento Vecinal. Aún no se ha publicado la convocatoria de subvenciones de este año y ya hemos querido adelantar trabajo con las asociaciones. Colaborar con ellas para que puedan recibir las ayudas sin perderse en trabas burocráticas, y más aún después de la última modificación normativa de la Junta de Andalucía, para que sólo se tengan que preocupar de su barrio.

Vamos a destinar casi 70.000 euros de fondos municipales para que las asociaciones puedan hacer su trabajo con más desahogo y sólo queremos que ésta cantidad se agote para que sigan dinamizando la vida de los barrios. Porque la ciudad la hacemos entre todos.