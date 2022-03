Un nuevo desprecio a Almería

En el Ayuntamiento hemos tenido que conocer a través de la prensa la reunión que el Ministerio de Transportes y ADIF acaban de mantener con cargos del PSOE de Granada para adelantarles los cambios y actuaciones que se van a hacer en la línea ferroviaria Granada-Almería. Por increíble que parezca, los almerienses no fuimos invitados. Y ante eso quiero decir dos cosas: la primera es que yo seré el primero en aplaudir cualquier mejora que se haga en este sentido, pues como vengo diciendo desde que tengo memoria, la ausencia de unas comunicaciones dignas es el mayor factor limitante del crecimiento y desarrollo de la provincia como Almería. Pero por otro lado, no puedo dejar de destacar la facilidad con la que el gobierno de Pedro Sánchez confunde los límites que separan su actuación institucional con las dinámicas internas del PSOE. Borrar al Ayuntamiento de Almería de una reunión en la que se estudian cuestiones relativas a la llegada del AVE a nuestra capital por el simple hecho de que el PSOE no gobierna el Ayuntamiento de Almería es un gesto muy poco presentable que no encaja en la necesaria lealtad institucional que necesitamos para agilizar al máximo la llegada del AVE. No militar en el PSOE no nos resta representatividad, como tampoco nos exime del cumplimiento del pago de nuestras aportaciones económicas para llevar a cabo el proyecto. Y si pagamos puntualmente, queremos estar informados puntualmente.. Excluir al alcalde de Almería de una reunión en donde se estudia la llegada del tren a su ciudad es, cuando menos, una descortesía que se calibra perfectamente si se piensa que a esa reunión sí que fue invitado el alcalde de Granada que, a diferencia del de Almería, sí milita en el PSOE. Pero el desaire no se ha tenido con el alcalde o con el partido del alcalde. Ha sido un nuevo desprecio a todos los almerienses, con independencia del sentido de su voto. Una falta de lealtad institucional que nos atañe a todos y que, por desgracia, vuelve a cargar de dudas razonables el calendario de llegada del AVE a Almería. Hace un par de semanas escribía en este mismo espacio sobre la necesidad de armonizar voluntades y buscar el diálogo y la comunicación permanente entre todas las administraciones comprometidas en esta obra estratégica para Almería, y por eso me apena tener que volver a escribir sobre el AVE en este sentido. Ojalá no se vuelvan a repetir estos errores.