Cómo odiar la escuela, episodio 748

España, Europa, Occidente, siglo XXI. Aguante, por favor, querido lector, querida lectora. Hoy le costará seguir esta columna hasta el final, pero es por su bien. Empecemos.

Vamos primero con Al-Ándalus. Año 476, cae el Imperio Romano de Occidente. Año 507, empieza el Reino Visigodo. 711, cae el Reino Visigodo, y tiene lugar la batalla de Guadalete. Año 756, comienza el Emirato de Córdoba. Año 929, empieza la época del Califato de Córdoba. Año 1031, se desintegra el Califato y Al-Ándalus se divide en Reinos de Taifas. Año 1238, solo queda el Reino de Granada, como territorio musulmán. Año 1492, conquista de Granada. Entre el legado andalusí, cabe destacar que en el año 1126 nace Averroes, en Córdoba. En cuanto a la reconquista, comienza en el año 722, con la Batalla de Covadonga. En 1085, Alfonso VI conquista Toledo. En 1188, Alfonso IX instaura las Cortes de León, el primer parlamento del mundo. En 1212 tiene lugar la batalla de las Navas de Tolosa. En 1469, se casan Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, uniendo sus territorios. Finalmente, en 1492 termina la reconquista.

El párrafo anterior no es ficticio, ni es fruto del aburrimiento, de que no sepa qué escribir o de que quiera fastidiar. Es real. Es una lista de fechas y acontecimientos que pide un maestro de 5º de Primaria, de cara al examen. Ha dicho expresamente que "preguntará todas las fechas", y lo que pasó en cada fecha (por supuesto). Me pregunto para qué sirve tener que estudiar una lista de 15 fechas, como si de un listín telefónico se tratara.

Algunos hemos estudiado Historia y Ciencias de la Música, y no hemos memorizado ni una sola fecha, nunca. Y no nos ha ido mal: sin repetir curso, con calificaciones bastante pasables, tesis doctoral, oposiciones a la primera..., pero parece ser que en la enseñanza Primaria, a los 10 años, es muy importante memorizar fechas sin ton ni son. Los futuros albañiles, fontaneros, camareros, delineantes, médicos y filósofos necesitan recordar estas fechas. De lo que no se da cuenta ese profesor es de que en cuanto pasen tres días, no van a recordar ni un solo número. El tipo de conocimiento que promueven los exámenes en general, y los memorísticos sobre todo, se olvida rápidamente.

Pocas cosas hay más efectivas para odiar la escuela (o mucho peor, odiar el aprendizaje) que acribillar a los niños y niñas a exámenes sin sentido. Es para hacérnoslo mirar.