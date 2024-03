Israel y la brutalidad

El Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido, por fin, un alto el fuego en Gaza. Han tenido que pasar seis meses, desde que se iniciaron las hostilidades, tras la agresión terrorista de Hamas contra Israel, para que Estados Unidos haya dado luz verde a una resolución en ese sentido. El conflicto de Oriente Próximo, también el de Ucrania, ha supuesto un nuevo golpe al ya muy deteriorado prestigio de Naciones Unidas, una organización que claramente no está a la altura de la complejidad de la nueva situación geoestratégica y está pidiendo a gritos una renovación que la adapte a un orden mundial muy diferente al que salió de la Segunda Guerra Mundial. El pronunciamiento del Consejo de Seguridad no va a tener ninguna consecuencia práctica ni va a aliviar el sufrimiento de la población gazatí. Pero tiene la virtualidad de proclamar desde una instancia internacional que Washington se ha hartado de la brutalidad criminal de Benjamin Netanyahu y de que se alinea con la posición de otras potencias, sobre todo las europeas. Estados Unidos ha sido siempre el principal sostén de Tel Aviv. Si en esta ocasión ha decidido poner pie en pared y permitir una condena de la ONU es porque, al margen de la campaña electoral que se desarrolla en el país, la situación ha alcanzado unos niveles de desprecio por la vida de los no combatientes que tiene pocos precedentes en los conflictos modernos. Se produce además la resolución de la ONU en unos momentos en los que se da por segura una próxima ofensiva en el sur de Gaza, donde se ha refugiado la mayor parte de la población. Las consecuencias de un ataque de estas características pueden ser aún más devastadoras de lo que se ha visto hasta ahora. Netanyahu ha rebasado todos los límites de la respuesta a una agresión armada y se ha quedado sin apoyos en el mundo, aunque lo más probable es que esta soledad no lo frene y haya que dar pasos más contundentes en el futuro.