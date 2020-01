Preocupación por las alianzas del Gobierno

La encuesta de Ipsos que hoy publicamos en este diario indica que el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez no goza ni de la luna de miel con la que se suelen estrenar los nuevos dirigentes. La causa no es otra que las alianzas políticas que han hecho posible la investidura de Sánchez, que sólo son respaldadas por los electores de Unidas Podemos. Hay mucha desconfianza entre los electores socialistas hacia el acuerdo con ERC y un amplio rechazo a la abstención de Bildu. Esto está en consonancia con el carácter templado de la mayoría de votantes socialistas, que se mueven alrededor del centro político. Sin embargo, no es el habitual eje entre derecha e izquierda lo que causa más o menos rechazo, sino el temor que introducen las alianzas con los independentistas. Éste es el problema del Gobierno de Pedro Sánchez y no tanto que pueda llevar a cabo políticas sociales, más o menos de izquierdas en función de cómo condicione Unidas Podemos la iniciativa legislativa. Es mayoritario el sentir de que los acuerdos con ERC pueden haber incluido concesiones que están fuera de la Constitución, un pálpito general que obedece a una realidad: ese pacto se enmarca, y así está escrito, en la legalidad actual y otra que se pudiese pactar. A pesar de que en su investidura Pedro Sánchez remitió todo a la Constitución, lo cierto es que sus aliados de ERC vinculan futuros acuerdos a que, precisamente, se encuentren encajes de Cataluña en España que no se recogieron en 1978. El sondeo no muestra a una opinión pública radicalizada o equivocada, sino a encuestados que han seguido los acuerdos y el debate de investidura. La afirmación de la portavoz ocasional de ERC sobre lo poco que le importa la gobernabilidad de España -"un comino"- no invita a la confianza; los republicanos quieren repetir el referéndum de independencia, pero esta vez bajo un marco supuestamente legal. La mayoría hubiese preferido un acuerdo de Gobierno con los partidos constitucionales, entre el PSOE, PP y Ciudadanos, aunque los votantes socialistas sí rechazan la hipotética alianza con los naranjas. Esto también es muy significativo, por cuanto Ciudadanos ya no se proyecta como un partido de centro ante este electorado. Sobre la valoración de los ministros hay que esperar a que el Gobierno eche a andar, ya que las notas medias son similares al conjunto y la falta de aprobados se debe a la ínfima puntuación que le dan los electores del PP y de Vox a los titulares de las 22 carteras de la coalición.