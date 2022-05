La Junta Electoral de Granada ha avalado la candidatura de Macarena Olona, cabeza de cartel de Vox para las elecciones del 19 de junio, al considerar que su empadronamiento en Salobreña y su inclusión en las listas del censo electoral están vigentes, independientemente del expediente abierto por el Ayuntamiento de esa localidad para dilucidar si cumple las condiciones de residente. Al margen de las consideraciones jurídicas del caso, que se tendrán que dilucidar en su momento, la resolución de la autoridad electoral tiene el valor político de igualar la candidatura de Olona a todas las demás y quitarle el plus de propaganda gratuita que había originado la denuncia presentada por la formación de extrema izquierda Andaluces Levantaos. Y es que si algo sobra en esta larga precampaña es el exceso de protagonismo que se está concediendo a la candidata de la derecha radical y a sus siglas. Parece que Andalucía no tuviese nada más importante que decidir en las urnas que el resultado que va a obtener Vox y cómo ello va a condicionar la formación de las mayorías de gobierno. Esta preeminencia propagandística se alimenta por diversas vías. Una de ellas ha sido la denuncia que ha obligado a pronunciarse a la Junta Electoral. Pero también el presidente y candidato a la reelección, Juanma Moreno, participa en el juego dándole carácter de categoría a las líneas rojas que impondría en una teórica negociación con la candidata de Vox o agitando el fantasma de una posible repetición electoral. Lo peor que puede pasar en la ya inminente campaña es que el protagonismo lo tenga el partido de Santiago Abascal y no los problemas que de verdad tiene Andalucía y que se ponen todos los días en evidencia. Sería, en definitiva, hacerle la campaña a una candidata deseosa de tener un plus de notoriedad social en una región con la que hasta ahora no ha tenido más relación que el hecho de haber sido presentada en las elecciones generales como candidata cunera por Granada.