El 9 de octubre de 1976 se inscribió como partido político Alianza Popular liderada por Manuel Fraga Iribarne y cinco ministros más de Franco. Este partido, disfrazado de reformismo pero con una ideología claramente neofascista, es el origen del actual PP, de ahí que otra “lideresa” del actual PP haya dicho hace unos días que cómo vamos a ir contra Vox si son nuestros antiguos votantes. Pues más claro, agua. Esa es la razón por la que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya dicho que en 20 días hemos retrocedido 20 años. Sin embargo, lo que no ha dicho es que dentro de otros veintitantos días, si los votantes progresistas no lo remedian, vamos a retroceder casi 50.

Muchos votantes de nuestros días, sobre todo aquellos que no tuvieron la desgracia de vivir el franquismo, eso sí que está acuñado como ideología fascista y dictatorial que no el insultante “sanchismo” con quien malévolamente quiere relacionarlo la “derechona” de este país, carecen de los elementos vitales -y en algunos casos, intelectuales, porque esto no se ha estudiado, desafortunadamente, en la escuelas- para entender la dimensión de la desgracia que se le viene encima a España si, finalmente, la confluencia PP/VOX dirige nuestro destino en los próximos años. Las anécdotas de estos días sobre penes en revistas o tetas en un festejo LGTBI no son nada comparado con lo que nos espera. Y esto no es ni amenaza ni advertencia, sino constatación de una realidad que ya tuvimos que sufrir muchos españoles durante demasiados años.

No tengamos la tentación de asumir frívolamente que no es para tanto o que se trata de un simple maquillaje con el que el PP va a blanquear a Vox. No nos engañemos, sólo hay que oír los discursos de sus líderes en la calle, en los medios de comunicación o en el Parlamento para entender a lo que aspiran. Negar la dictadura y el franquismo es como negar la libertad de la que tanto presume, por cierto, otra “lideresa madrileña” muy cercana a Vox. Negar la igualdad entre hombre y mujer es volver a condenar a la mujer al ostracismo y a la invisibilidad, porque sólo lo será para tener hijos y cuidar de su “maridito”. Negar el cambio climático es condenarnos cada día más a la extinción como especie y a depararle un futuro muy negro a nuestros hijos. En fin, son cosas sin importancia, mientras haya una “terracita” y una “cervecita” que tomarse todo esto son gilipolleces comunistas, filoetarras e independentistas.

Escribía mi buen amigo y mejor poeta, Blas de Otero, en el extraordinario poema “plañid así” refiriéndose a las niñas pobres a las que no las oye ni Dios que “debe de haber algún error en el multiplicando o en el multiplicador”. Que no cometamos algún otro error, que, por cierto, afectará también a las niñas pobres, va a depender de que Vox, entronizado por el PP, no dirija nuestro futuro y eso sólo se evita de una forma: el día 23 de julio tenemos la oportunidad de pararlo.