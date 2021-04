De la concentración a la crisis

Al finalizar la 2ª Guerra Mundial, millones de hombres, jóvenes, en Europa y USA se vieron desmovilizados por los ejércitos que habían participado en la contienda. Las Industrias durante la guerra no se preocupan de la productividad, solo les interesa el volumen que se produce, sin considerar el número de personas que intervienen "la empresa produce… el Estado paga", En tiempo de paz, las empresas compiten para imponer sus productos y ocupar un puesto dominante en el Mercado y lograr beneficios substanciales, para ello deben abaratar costes, principalmente los salarios y las cargas sociales. El cierre de Industrias dio lugar a la emergencia de los servicios en la economía, estos se desarrollaron. En Europa la reconstrucción de las ciudades y de las industrias destruidas, fueron una base importante para emplear la mano de obra liberada de la guerra. En USA la situación era muy diferente, ya que no habían sufrido en su territorio ninguna destrucción, el solo problema era la de reconvertir su industria de guerra en industria para el consumo civil, USA dominaba con dos elementos esenciales: el $ US aceptado en todo el mundo y también sus nuevas tecnologías desarrolladas por sus industrias durante la Guerra. USA, modernizó su herramienta de producción, abaratando los costos disminuyendo el gasto salarial y aumentar la producción que realiza cada operario, es la productividad. Las nuevas tecnologías que gracias a la electricidad y a las necesidades de los científicos que concivieron herramientas que les permitiesen hacer los cálculos complejos de sus investigaciones y memorizarlos, nació el ordenador. Al principio eran monstruos por su volumen y poca capacidad, pero con la creación de los componentes electrónicos y de los circuitos imprimidos, los ordenadores se convirtieron en un producto de consumo y fácil de implantar en las maquinarias, esto dio lugar a la creación de los autómatas programables es decir la robótica, que lentamente fue suprimiendo la mano de obra en los talleres de producción. Las empresas que habían automatizado fabricaban grandes cantidades de productos que el mercado absorbía con dificultad, el gasto ocasionado por la automatización disminuía el beneficio que solo lo podía recuperar un importante aumento de las ventas, eso implicaba eliminar una industria rival que fabricase el mismo producto, empezó la concentración Industrial y el reino de las multinacionales. Las Multinacionales con la complicidad de Felipe González destruyeron la siderurgia española, las azucareras, el textil y ya que la eléctricidad no se puede almacenar, pues vendieron a consorcios extranjeros las compañías eléctricas, ya que no se podían destruir. Felipe González y Aznar participaron en el festín, nutriendo las multinacionales alemanas y francesas, haciendo de España un país consumidor de sus industrias y de ocio para sus súbditos alemanes, ingleses y franceses. Las multinacionales no pudiendo desarrollar al infinito su herramienta de trabajo invirtieron en China con la esperanza de dominar su Mercado y consumo, se han equivocado China se ha apoderado de los mercados de las multinacionales y de sus tecnologías que incluso han superado. Ha comenzado el declive de la industria occidental, y en consecuencia, el sector financiero muy ligado a las multinacionales, ante esta situación, desde el 1992 han optado por inversiones en productos especulativos, creando crisis financieras y endeudando a los países. El mundo ha cambiado, pero USA utiliza su fuerza militar para frenar el desarrollo de ciertos países, estos se ven obligados a aliarse a China. Las políticas de USA la conducen al precipicio, su fuerza militar no la puede utilizar contra Rusia, China e Irán, occidente se hunde por culpa de sus políticos, es hora de cambiar de rumbo. La inteligencia artificial nos obligará a cambios fundamentales. Saquemos experiencia de este periodo de crisis que solo puede agravarse por las financieras al borde de un nuevo 1929.