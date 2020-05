¿Cuál será el futuro de la economía?

La UE y en particular los países del Sur que la componen (España, Gracia, Portugal e Italia se encontraban en una situación económica difícil que se ha agravado debido a las condiciones que ha creado la epidemia de Coronavirus. La industria del Turismo en la que incluiremos Francia necesita ser transformada, ya que la estructura de acogida se debe acondicionar a las nuevas reglas de Salud Pública, esto va provocar la desaparición de un número importante de establecimientos, la UE ha estimado que el coste puede elevarse a unos 37 Mil Millones de Euros. El transporte será afectado, en particular el aéreo, el paro y los bajos salarios agravarán el consumo. En estas condiciones los políticos deben escoger: Dar prioridad a la economía y generar beneficios en las empresas, caiga quien caiga o proteger los ciudadanos, sus condiciones de vida y de salud, los políticos deben escoger una u otra de estas dos opciones. Si se toma la opción de proteger al ciudadano, el Dinero tendrá otra función, sería destinado a facilitar el consumo. El Dinero perdería ser utilizado para la especulación, dominar la economía y devorar la riqueza creada por el trabajo, claro que entonces entramos en una Sociedad planificada y con un sistema financiero bajo control estatal y al servicio de las empresas y el consumo ordenado de las producciones tendría que ser el objetivo, eso es imposible en la UE desde el Tratado de Maastricht y más tarde el de Lisboa. El estado actual de la económia en la UE ha dado lugar a una situación política explosiva, ya que la Corte Constitucional alemana ha exigido al BCE de que dé fe de la legalidad y razones referentes a sostener los presupuestos de países de la UE, en particular, los de España, Portugal, Grecia e Italia, que es la más vulnerable, esta noticia ha puesto los bonos de su deuda en posición «junk bonds» (bonos basura) lo que va ocasionar una probable agravación de la Deuda soberana de los países del Sur de la UE. Giuseppe Conte, ha protestado argumentando que ninguna Corte de Justicia puede decir lo que el BCE debe de hacer. La Corte Constitucional alemana ha intervenido después de la denuncia colectiva de más de 1700alemanes, de profesores del Derecho Constitucional y Asociaciones, la Corte Constitucional ha dado el plazo de 3 meses al Bundesbank (Banco de Alemania) para que cese de comprar Deuda de otros países si no puede aportar la prueba de sus obligaciones internacionales, lo que es misión imposible ya que los tratados dan prioridad al rigor presupuestario y que una supuesta necesidad de capitalización, obliga los países a lograrla en los Mercados financieros privados. Alemania, teme la inflación, ya que esta en el 1931 le trajo el fascismo y lo alzó al Poder en el 1933. hoy debido al Covid-19. El BCE ha imprimido unos 750Mil Millones de Euros para entregar a los Bancos de la UE a 0%, estos los prestarán con intereses de un 0.5 % a los Estados en dificultad. Se corre el riesgo de una megainflacción, por el exceso de Dinero, cuando prácticamente las producciones y el consumo están muy bajos y que los países de la UE sufren la bajada de sus PIB y de la recaudación de impuestos. Los gobiernos se ven abocados a refinanciarse para mantener sus empresas y evitar la desintegración económica con las posibles consecuencias Políticas. Si el Banco Nacional alemán cesa de financiar, el Mercado libre hará prestamos con intereses elevados, Italia 3ra potencia económica de la UE puede caer en quiebra arrastrando otros países del Sur de la UE, el ministro de finanzas alemán. Olaf Scholz, ha tratado dar confianza minimizando la sentencia del Tribunal alemán, pero no ha explicado que Alemania con respecto a su soberanía dicta que las decisiones de sus tribunales están por encima de los Tratados internacionales que firmasen sus gobiernos. La sentencia del Tribunal Constitucional Alemán está en debate en el Tribunal de Luxemburgo (TJUE) que difícilmente podrá argumentar contra la decisión del Tribunal Constitucional de Alemania