Fue el horror

Como era de esperar, el jefe actual de Al-Qaida: Ayman al-Zawahiri ha festejado a su manera el crimen contra el pueblo US que su organización terrorista realizó el 11 / 09 / 2001, esta información ha sido dada por Intelligence Group, organización US que vigila los movimientos terroristas. Esta demostración provocadora de Al Qaida, pone de manifiesto que esta organización terrorista va a perseguir sin duda alguna sus demostraciones de fuerza, curiosamente Ayman al-Zawahiri no ha hablado de los Talibanes ni de Afganistán, tal silencio es sospechoso y se aparenta a un acuerdo tácito con los Talibanes. Sin embargo el 12 de septiembre el antiguo Director adjunto de la CIA Michael Morell declaraba que Ayman al-Zawahin estaba en Afganistán, lo que según él demuestra que Al-Qaida está agazapada en Afganistán, la pregunta es: ¿Qué país o países financian esta organización? El Gobierno de USA ha desclasificado una nota del FBI, en la cual este sospecha a Riad, es decir personas importantes de este país, de estar implicadas en el atentado del 11 de septiembre cometido por Al-Qaida. Estos Agentes de FBI indican no haber podido reunir pruebas contundentes que permitan a las víctimas del atentado o a sus familiares de obtener reparación y la condena de Arabia Saudita, pero no podemos descartar que de los 19 terroristas que organizaron y cumplieron el atentado del 11 / 09 / 2001, 15 de ellos eran ciudadanos Saudís. Los pocos documentos del FBI desclasificados que conciernen el 11 de septiembre, uno de ellos con fecha del 4 / 04 / 2016, insiste sobre la complicidad amistosa de: Omar el Bayumi, un agente saudí domiciliado en California y que probablemente aportó una ayuda logística a dos de los Terroristas del 11 / 09 / 2001: Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar, el documento se apoya sobre entrevistas y conversaciones realizadas por Omae al Bayumi con Nawafal-Hazmi y Khalid al-Mihdhar que llegaron en California en el año 2000. Fue en el año 2009 y 2015 que se dieron estas informaciones transmitidas por una fuente mantenida secreta por los riesgos involucrados, también pone de manifiesto la amistad con Fahad al-Thumairy imán conservador de una mezquita de los Ángeles y también en el 1990, era diplomático acreditado del Consulado saudí. ¿Qué demuestran esos documentos? Las carencias y descoordinación entre los diferentes servicios de Información de USA ( la CIA en lo internacional y el FBI en lo Nacional), la CIA no investigó suficientemente en origen los comportamientos y motivaciones de los saudís que se presentaron en USA para estudiar; el FBI en el suelo US no prestó la atención debida a la inscripción de varios de ellos en clubs de aviación para aprender a volar y más aún cuando dijeron con una sonrisa de broma a sus monitores "que no les interesaba aprender como aterrizar". En varias notas se pone en evidencia al FBI pidiendo complemento

de informaciones a la CIA, estas quedaron sin respuesta. Este fallo en la comunicación, ha sido reconocido ya que ha habido reformas que mejoran los intercambios de informaciones entre el FBI y la CIA. En todo caso, en ningún momento, los documentos demuestran que había complicidad o colusión entre los políticos de Arabia Saudí y estos descerebrados posiblemente manipulados por radicales de Al-Queda, sin embargo George W. Bush, presidente de US sabía que ni Iraq de Sadam que combatía en su suelo los ataques de los Hermanos Musulmanes, ni Afganistán, pese a su simpatía por Ben Laden, eran responsables del horrible atentado del 11 de septiembre 2011