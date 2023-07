Pregunta un lector socarrón; ¿Qué pensaría Tezanos cuando la madrugada del 18 de Mayo vislumbró un mapa teñido de azul? Podría pensar con preocupación en el final de mes y en la nómina. Poco le importa su prestigio, la nula fiabilidad de sus encuestas, pensaría que esta doble paga de julio tal vez fuera de las ultimas que podría rascar al dinero público.

Resulta que la madrugada del pasado 18 de mayo quedará grabada en las mentes de tantos políticos y militantes de izquierdas; “las fuerzas del mal se habían apoderado de España”. Y como consecuencia inmediata sus lugares de trabajo, en sentido más o menos estricto, y sus retribuciones económicas al baúl de los recuerdos. Mala fecha, malos resultados, malos augurios. Excepto al Trujamán Vidente del CIS que anunciará a Peter vencedor por siempre y para siempre. Sin embargo, los avistadores de los partidos políticos “Portavoces del Mal” ya adelantan con cierta aproximación un desenlace que podría culminar el azulado intenso del mapa

Las próximas elecciones vienen precedidas de algunos datos incuestionables; casi nueve millones de votos han decidido que el 85% del poder municipal vayan a la derecha constitucionalista. No es un dato menor. Antes de aquellas elecciones se pronunciaron expertos politólogos y afirmaban que sería el número de concejales y alcaldes los que anunciarían la tendencia de voto en las siguientes elecciones generales. ¡! Voilá, esta es la cuestión ¡!. Los sociólogos señalan lo que se llama estado de ánimo o tendencia. Y esa tendencia marca un giro a la derecha, es decir, un cambio de ciclo político. Es posible que para Tezanos millones de votantes hayan errado su voto, o sean mayoritariamente idiotas o tontos de baba. Todo es posible en el imaginario Tezanos. Resulta evidente que el presidente del gobierno y candidato del PSOE se muestra muy contrariado y reprueba la deslealtad de los millones de votantes que mayoritariamente el 28 M le dedicaron una respetuosa despedida, la más democrática de las formas de despedirse de un político. Pero en España la política suele ofrecer curiosas interpretaciones de la realidad y en consecuencia otros conceptos y otras conductas en relación a las urnas.

Los malabarismos electoralistas de Peter llevarán a las urnas el 23 de julio a 37 millones de votantes entre lipotimias, desmayos y sudores. La venganza sabe mejor en caliente. La intención es demasiado evidente, se trata de dificultar una participación masiva a las urnas que podría perjudicar a las izquierdas. Era una de las últimas balas en la recámara, pero no la última. Rodeado de azul su imaginación calenturienta y potente aún busca una salida. Miles y miles de los suyos rindieron plazas el 28 M. Es posible que en esta fecha excepcional del 23 J aún queden restos del fervor incondicional al líder, el mismo que tras enjugarse el sudor de otras derrotas les va conduciendo lenta y pausadamente a la derrota definitiva. Estarán con mirada angustiosa diputados y senadores que le acompañaron en aquellos días de gloria cuando se aprobaban leyes entre vítores y aplausos .Allí estará Tezanos con un paño húmedo secando el sudor y restañando heridas. Mira a su alrededor y apenas reconoce a los cercanos, desde el comienzo de esta razzia ha ido llevando al secadero los despojos de los fieles de antaño. Recordará aquellos días cuando el sol iluminaba el horizonte. La lista de cadáveres políticos socialistas es extensa, ahora los más aguerridos se debaten entre seguir y luchar o rendirse. A estas alturas el porvenir es incierto y los socios de antes ahora le miran de reojo.

En las películas de Western se repite la figura cinematográfica del soldado solitario y herido sobre una loma que ve avanzar la caballería al toque de trompetas y continúa disparando hasta la última bala. Peter, en el cine no se percata de lo que ocurre, escucha el galope de caballos y con mirada perdida dispara y dispara sin aliento y sin balas. Su compañero moribundo le susurra, estas rodeado Peter, no vale la pena morir. Se trata de un guion escrito para el cine sobre el final de Peter Lorigan, un soldado de la Unión. Ignoro que comparación puede hacerse con la política española. Peter ahora se percata de lo que le viene encima, otea el horizonte e intuye el final. Aún no, le grita el narciso que late dentro. Le queda el último recurso; la queja y el lagrimeo. Y acude acontecido a los canales de televisión, radios, periódicos y tertulias vendiendo baratijas. Denuncia que ha sido víctima de una confabulación de poderes ocultos. Clama y declama; ¡! Los medios informativos no han sido justos con él ni con su gobierno ¡!. Hay grupos de poder, empresarios, banqueros, el IBEX, una autentica conspiración para derribarle de su Pedestal Coronado. Asegura que jamás mintió, solo cambió de opinión una y otra vez. Sus políticas y alianzas se han basado en la verdad y nada más que la verdad. Jamás hubo pactos ni leyes fraguadas con Bildu, ni con ERC, ni con la extrema izquierda comunista. Ni indultó a los golpistas, no recuerda haber eliminado el delito de sedición. Tampoco las rebajas de las penas por corrupción. No recuerda aquella carta al Rey de Marruecos. La gestión de su gobierno y la suya personal solo acaparan éxitos como bien saben los españoles de bien exceptuando los casi nueve millones de votantes de PP y Vox. Pobre Peter, no ha sido comprendido ni correspondido en su grandeza. Y entonces acude a un programa de máxima audiencia altivo y retador, logra acorralar al presentador con mirada glacial y mandíbula silestone. Y suelta su relato, el mismo que repite y repite achicando las neuronas de la memoria hasta elevarse al cenit de la siguiente victoria. Soberbio personaje del canal Nova TV de series turcas. De haberlo visto Tarantino le hubiera contratado. Peter, sin necesidad de guion se desenvuelve como actor de segunda en cualquiera de las películas de Tarantino, incluida Kill Bill.

En todo caso, el balance de estos años de democracia muestra la capacidad y habilidad de las izquierdas marcando la hegemonía política en el gobierno o en la oposición. Las izquierdas conocen y saben manejar las herramientas de la política; deciden, legislan y actúan sin pausa, a veces en el límite o incluso fuera de las líneas de banda. El caso es que actúan y marcan las líneas indelebles de la política española. En ocasiones, cuando toca “el cambio de ciclo”, la alternativa política se va trasformando en alternancia y acomodamiento con una cierta resignación. Esa es la síntesis de cuarenta y siete largos años en la política española. Hasta que un gallego con gafas se sentó en el mismo sillón que Peter delante de millones de telespectadores y ocurrió algo insólito; emergió a la luz un personaje educado, pausado y humilde. Un tipo fiable y creíble. Es decir, alguien normal.

Peter se levanta, deja el revolver en el suelo y se aleja caminando. Han vencido las fuerzas del Mal. Se vuelve con el rostro envarado y el puño alzado,¡! Volveré ¡! grita caminando hacia una noche sin luna.