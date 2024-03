Tal como anunció en su rugido de investidura, Sánchez se dispone a continuar su hoja de ruta en comandita con los separatistas de Cataluña y otros delincuentes beneficiarios. En cualquier país medianamente informado, Sánchez sería declarado enemigo público número uno, pero España sigue siendo jodidamente diferente y pongo como ejemplo, la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona quien traicionó a sus electores de la provincia de Almería que le votaron para que consiguiera el acta de diputada en el Congreso en 2004. Como muestra de afecto y premio a sus votantes almerienses lo primero que hizo Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente fue derogar el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro hacia el reseco sureste. Los agricultores y ganaderos almerienses ahora protestan mucho por la falta de agua, pero aún no se han pronunciado repudiando a quien traicionó sus votos, porque nunca, en ningún mitin o programa electoral Cristina Narbona anuncio que iba a derogar ese Plan Hidrológico Nacional, ni de trasvase del Ebro hacia Alicante, Murcia y Almería.

Esta es la actitud gallinácea o desmemoriada de la Cofradía Española de los Silentes. Sánchez sabe que la memoria es corta y usa y abusa de sus potestades en representación de todos los españoles. Cuando ya que ha logrado salir apresuradamente del primer envite contra la sociedad en su conjunto con la aprobación de la ley de amnistía, ahora toca la escenificación del segundo acto de la traición. Y para ello ha enviado a Waterloo a un embajador plenipotenciario, Santos Cerdán aquel electricista prodigioso que descubrió en Navarra a un portero de puticlub llamado Koldo, le trajo a Madrid y le apadrinó aupándole en despachos ministeriales al alcance del dinero público para que pudiera desarrollar sus potenciales talentos. Y hay que decir que lo hizo con soltura. Sánchez ha elegido el mejor interlocutorposible del PSOE para parlamentar con Carles Puigdemont un delincuente fugado y escondido en el maletero de un coche desde la frontera española hasta Bélgica oliendo sus propios pedos.

Este relato podría ser el guion de una película de Berlanga, cabe recordar “La Escopeta Nacional”. Tras los episodios conocidos y las investigaciones aun sin desvelar sobre las “habilidades” de Koldo para prosperar en los círculos de influencia del PSOE, Santos Cerdán aún no ha pedido perdón a los contribuyentes españoles y europeos por los saqueos continuados al dinero público de su patrocinado cuando la pandemia. Hubo otros tiempos que el PSOE disponía para asuntos de Estado de personajes de elevada categoría intelectual como Gregorio Peces Barba, Alfredo Pérez Rubalcaba y tantos otros de verdadera valía, ahora hay que tirar de lo que hay; Santos Cerdán y Koldo como ejemplos de la excelencia socialista. Como cambian los tiempos. Y ese embajador parlamenta en Waterloo o en Suiza en nombre de Sánchez y del PSOE mercadeando sobre lo que más pronto que tarde vendrá a continuar la obra de despiece del Estado de Derecho, de la Constitución y de la Nación. Porque ese y no otro es el objetivo de estos conjurados. Habrá quien encuentre excesivo este comentario y lo considere precipitado, pero también iba a serlo la aprobación de una amnistía que pudiera amparar el perdón y borrar los delitos de terrorismo y alta traición a golpistas y traidores y como hemos visto ahora es posible con una ley dictada a la medida de los delincuentes. Una ley que según Sánchez, Montero, Bolaños, etc, jamás habría de llevar el PSOE al Congreso porque era una propuesta manifiestamente anticonstitucional según los clarines del PSOE entre ellos los antaño juristas y ahora peleles voluntarios, Margarita Robles y Fernando ¿Grande? Marlasca, ejemplos vivos de la degradación intelectual, profesional y moral. Ya ven, amigos lectores como la naturaleza humana puede asombrar con procesos antropológicos involutivos.

Es por estos antecedentes que acompañarán al PSOE por mucho tiempo que cabe imaginar que el reclamado referendum de autodeterminación para la independencia de Cataluña es seguro que prospere durante lo que resta de legislatura. Será una de las facturas que le restan por pagar a Sánchez para continuar satisfaciendo su enfermiza egolatría. En el camino se irán arrojando al vertedero los últimos vestigios de la transición democrática y como piezas singulares la convivencia y la concordia. Al mismo tiempo se irán desdibujando los últimos rastros de dignidad de los colaboradores sanchistas que con toda seguridad aprobarán con aplausos en el Congreso esta segunda traición.

La mayoría de ellos, tan elementales, no podrán atisbar la herida profunda que van a marcar en el alma de lo que aún quede de España. Aunque los escépticos no lo crean, los países tan antiguos tienen alma, el sentimiento colectivo que ha prevalecido y ha quedado grabado en páginas imborrables a lo largo de la Historia, desde el Imperio Romano hasta nuestros días; Hispania, España. Los traidores tratarán de borrar de su memoria la huella emocional de aquel país que ellos heredaron de sus padres y abuelos y de sus remotos ancestros. Todos, unos y otros empeñados en una magnifica epopeya que ha prevalecido en regímenes políticos diversos, monarquías, republicas, dictaduras, y ¡!que gran paradoja¡! sería en una democracia gobernada por un autócrata narcisista que esa Nación, esa España que conocímos dejará de existir para desvanecerse en otra cosa. Una fechoría semejante no se conoce en la Europa desarrollada, y Los autores necesarios serán mencionados todos y cada uno como aquellos que un día del siglo XXI lograron destruir la milenaria cultura, las tradiciones, las costumbres, el orgullo y las emociones colectivas que han aunado durante más de cinco siglos a millones de españoles, vascos y catalanes en primera fila.

Se sabe que a Sánchez nada de esto le importa. Está por saber si a los votantes andaluces del PSOE tampoco les importa nada, y en correlación a ello si a los diputados del PSOE de Almería y de toda Andalucía tampoco les importa nada utilizar el martillo pilón para mutilar una Nación que nos pertenece a todos. Soy asiduo lector de historia y estoy acabando un excelente ensayo sobre la I República española de Jorge Vilches (ed. Espasa) en sus páginas se describen bien las divisiones territoriales; la republica de Antequera, la republica de Jumilla, la republica de Cartagena y 32 republicas regionales que provocaron las insurrecciones armadas , la guerra, las matanzas, la sangre inútilmente derramada en una locura colectiva impulsada insensatamente desde el poder político. España desgarrada, empobrecida y mutilada. Dejo a los lectores que averiguen como terminó aquello.

Parece que ahora mediante una traición a la democracia y al Estado de Derecho, se va retrasar el reloj de la Historia para volver a aquel régimen disgregador y millones de ciudadanos van ser conducidos a una España plurinacional con sus republicas provincianas en beneficio de un ególatra y un político golpista envuelto en el olor de sus propios pedos.