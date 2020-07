Adelante Andalucía constata el uso excesivo de las contenciones mecánicas en Tierras de Oria

La diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora ha iniciado en el centro de menores infractores Tierra de Oria, una serie de visitas que la llevarán por diferentes centros de toda Andalucía para realizar una labor de control sobre la situación de dichos espacios de privación de libertad. Acompañada por Diego Crespo, diputado de Adelante por Almería, han recorrido las instalaciones y han podido constatar, datos en mano, parte de las conclusiones que publicaba esta semana el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, perteneciente al Defensor del Pueblo Estatal, tras una visita realizada al centro el pasado 16 de junio.

Aplicación nada excepcional de las medidas de contención mecánica, 44 ya en lo que va de año, falta de supervisión médica previa, ausencia de formación específica para el personal sobre la aplicación los protocolos de aplicación de estas medidas y evitar así malas praxis, ausencia de formación del personal en procedimientos de desescalada, previos a la sujeción mecánica, para tratar de evitar tener que aplicar esta última, son algunas de las deficiencias que han podido recoger durante su visita los diputados de Adelante.

"Una de las grandes preocupaciones es haber constatado que la formación de la seguridad privada del centro, para la aplicación de una medida que ata de pies y manos a los chicos, y evitar así malas praxis se deja en manos de la empresa privada de seguridad, sin supervisión hasta la fecha, por parte de la empresa que mantiene la licitación del centro y mucho menos de la Junta de Andalucía", explicaba Mora, que continuó "nos parece muy preocupante que una medida que mal aplicada puede ocasionar la muerte de un chaval, como sucediera el año pasado en este centro, se deje en manos de una empresa privada sobre la que no sabemos nada de cómo forma a sus vigilantes, vigilantes que son los encargados finales de aplicar la contención mecánica en el centro”.

Adelante Andalucía mantiene su postura, que es coincidente con la del Defensor del Pueblo, de erradicar el uso de las sujeciones mecánicas en los centros de menores infractores, ya que la consideran inhumana y no acorde con lo que supone un espacio educativo, "igual que no se nos ocurre en un colegio, o en una familia, que ante un comportamiento agresivo de un menor atarlo de pies y manos a una cama, no tiene sentido que en un espacio como un CMI, que es un espacio educativo y de reinserción se aplique, va en contra del sentido común" ha declarado Mora a la salida del centro.

Otro orden de cuestiones que les han alarmado, ha sido la realidad de que los los menores de origen migrante sin referentes familiares que cumplen su mayoría de edad en el centro pueden salir sin documentación y sin recurso laboral, educacional o de acogida. En este centro los menores de origen migrante representa casi el 40%.

Mora ha querido destacar que "continuaremos luchando para que esta medida sea erradicada de todos los centros de menores infractores, hoy hemos podido constatar que hay muchos profesionales en el centro que se preocupan por el bienestar de los niños y jóvenes allí internos, y que tienen gran interés en que este

espacio sea un espacio que logre sus objetivos educativos, así mismo la llegada de un nuevo director, tras la dimisión del anterior hace un mes, abre una ventana de oportunidad para corregir cierto tipo de actuaciones en el centro, esperamos que así sea y lo que hoy nos ha expuesto el nuevo director suponga un cambio importante en la forma de intervenir en este centro de menores Tierras de Oria".