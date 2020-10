Alumnos de Fiñana reciben un galardón de la Junta por su trabajo 'La Radio Escolar'

Alumnos de cuarto curso de 2019 del CEIP San Sebastián, han recibido hoy en Sevilla el galardón de la VI Edición de los Premios Andaluces “El Audiovisual en la Escuela”, por la realización del trabajo “La Radio Escolar”, que fue íntegramente producido por un grupo de doce alumnos que cursan sus estudios en Fiñana. Rafa Montes, alcalde de la localidad, ha acompañado al grupo en la gala organizada por el Consejo Audiovisual de la Junta de Andalucía, junto al director del centro, Manuel García, y la profesora Manuela Puerto, que coordinó la participación de los chicos y puso a disposición del proyecto sus propios medios para que la candidatura de Fiñana pudiese salir adelante en el difícil año del inicio de la pandemia de Covid19.

“Teníamos muy claro que fuese cuales fuesen las necesidades de transporte, seguridad y prevención los niños no iban a perder la oportunidad de ir a Sevilla a recoger su premio, porque es uno de esos días que ellos tendrán grabados toda su vida. No se trata de una excursión más, sino de recibir el aplauso de toda la región y, muy en especial, de todos sus vecinos de Fiñana porque han demostrado que no hay fronteras, que no hay pueblos grandes o pequeños, que sólo hay niños y personas que comparten una sociedad en la que todos luchamos por la igualdad de oportunidades”, afirma el alcalde

El trabajo premiado consistió en la grabación de todos y cada uno de los pasos que los chicos tuvieron que dar para realizar un programa de radio que mas tarde distribuyeron como podcast. Desde la programación de contenidos, elaboración de guiones, prácticas y finalmente la ejecución del proyecto en el estudio de grabación del CEIP San Sebastián.

Alexia Dima, Francisco García, Mar González, Cristina Ivanou, María Soledad González, Aarón Jiménez, David Maldonado, Ainhoa Nieto, Claudia Olivares, Natalia Ortega, Antonio Ortiz y José Manuel Vallejo, consiguieron mostrar que desde el entorno rural puede llevarse a cabo cualquier proyecto como el que pueda desarrollarse en otro lugar y, además, ganar un certamen regional con ello.