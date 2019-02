Álvaro Carrión sabe hoy si recupera su visado y puede volver a casa

Y llegó el día señalado en rojo para Álvaro Carrión. Hoy, 23 de febrero, tiene lugar la vista oral para el joven doctorando de Olula del Río en la que conocerá si puede o no salir ya de Taiwán, país en el que lleva retenido desde el pasado mes de agosto tras sufrir un accidente de moto en el que perdió la vida una anciana de 75 años.

Tal y como ha venido informando este periódico, en esta vista oral la familia de la fallecida deberá aceptar la compensación económica que el joven ha reunido gracias una ola de solidaridad puesta en marcha hace unas semanas y que le ha llevado a recaudar 41.000 euros, cantidad que ha aceptado la familia.

El doctorando lleva desde agosto retenido en el país asiático por un accidente de tráfico

Hay que recordar que cuando tuvieron lugar los hechos se le indicó que no podría salir del país hasta que no hubiera resolución judicial por parte de la fiscalía o se alcanzara un acuerdo de compensación económica con la familia de la víctima, que es el método más habitual por la lentitud y complejidad de los procesos derivados de los frecuentes accidentes de tráfico. Al no ser reconocido por España como país, la justicia optó por retirarle el pasaporte al joven almeriense al entender que una vez que dejara Taiwán no se podría reclamar la compensación ni exigirle responsabilidades.

Si hoy la familia de la fallecida acepta la compensación económica, Carrión recuperará su visado y podrá salir del país acabando así con una pesadilla que se alarga ya más de medio año.

Este pasado miércoles los padres del joven de Olula del Río junto al alcalde del Ayuntamiento de la localidad, Antonio M. Pascual, el tesorero y el interventor del Ayuntamiento, titulares de la cuenta habilitada para recaudar fondos, mantuvieron una reunión con el interventor de La Caixa para realizar la transferencia de 41.000 euros al mediador de los familiares de la fallecida de Taiwán.

La solución a este problema burocrático se ha acelerado las últimas semanas tras la colaboración por parte de alto cargos del gobierno de Filipinas que han colaborado en las negociaciones para agilizar el proceso y la vista oral.