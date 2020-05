Angel Collado, alcalde de Bédar: “La ciencia, la conciencia y la paciencia están ligadas”

La Villa de Bédar no ha registrado ningún contagiado entre los cerca de un millar de vecinos desde que irrumpiera el virus en la provincia y sus vecinos comenzarán a gozar desde hoy de una mayor libertad de movimientos y otros pequeños ‘privilegios’ incluídos en la fase 1 del desconfinamiento a la que accedido como el resto de la provincia.

–¿Cuántos casos de coronavirus se han detectado en el municipio de Bédar?

– No tenemos ningún caso. Estamos tranquilos y más ‘contentos’ pero no relajados. Estamos a la expectativa

–¿Cómo califica el comportamiento de sus convecinos?

– La actitud de mis convecinos está siendo ejemplar hasta el día de hoy -por el pasado jueves-. En la siguiente fase de este desconfinamiento, la situación cambiará porque ya es más difícil de controlar. Pero en Bédar, no hay salidas masivas como ocurre en la grandes ciudades. Mis vecinos han sido obedientes en el confinamiento y van a ser igual de responsables en el desconfinamiento.

–Su municipio pasa a la fase 1 a partir de hoy lunes.

– Hemos pasado como el resto de la provincia. Pero con la advertencia de que se no se eche por tierra el esfuerzo de todo este tiempo de confinamiento y respetemos las medidas.

–En los pueblos pequeños como es el caso de Bédar, con menos de un millar de vecinos, ¿hay una mayor conciencia sobre el respeto a las normas de esta pandemia?

–Los vecinos de los municipios pequeños están más concienciados y respetan las normas cuando salen a hacer las compras del día a día. En nuestro caso, además, tenemos mucha gente mayor. (El número de personas de más de 65 años, registradas en el padrón municipal al 1 de enero de 2019, ascendió a 375 casos sobre una población total de 971 personas entre 491 hombres y 480 mujeres).

–¿Qué medidas ha tomado el ayuntamiento de Bédar desde que de decretó el estado de alarma sanitaria?

–Hemos recibido por parte de la Diputación provincial un lote de 200 mascarillas y otras 350 más por parte de la Subdelegación del Gobierno que hemos repartido entre los vecinos. Además, el Ayuntamiento hemos pedido 750 mascarillas FPP2 y FPP3, que todavía no nos han llegado. Voluntarios y voluntarios del municipios fabricaron un millar de mascarillas, con filtro de algodón, que se podían lavar y desinfectar, para que todos los vecinos pudieran ir protegidos. La verdad es que no nos sobran porque son mascarillas quirúrgicas que únicamente sirven para unas ocho horas. Además, dos veces a la semana realizamos tareas de desinfección en el municipio y en sus barriadas.

–¿Qué tipo de ayudas económicas han recibido?

– Hemos recibido 15.000 euros con cargo a las ayudas que la Junta de Andalucía comprometió con los municipios de menos de 1500 habitantes para costear los gastos en material sanitario y contratación de personal.

–¿Cuál es la incidencia de esta pandemia sobre la actividad municipal diaria?

– Todos los funcionarios trabajan desde su casa excepto un agente de la Policía Municipal. En mi caso, acudo todos los días al ayuntamiento, hasta las 15:00 horas de la tarde, para dar seguimiento a los asuntos municipales, aunque la actividad municipal es muy poca.

–Ciencia, conciencia y paciencia son las tres condiciones por las que pasa la solución a esta crisis sanitaria?

– Las tres están ligadas. Sin la ciencia en forma de vacuna no tendemos la solución y para que eso ocurra se necesita paciencia y conciencia del problema y de las medidas sanitarias que hay que respetar.

–¿Cómo adivina que puede ser el llamado ‘día después’ de esta crisis sanitaria que ha azotado al Planeta?

– Me gustaría que el 30 de junio de 2020 fuera igual al 30 de junio de 2019, pero por desgracia me temo que no va a ser posible. La situación va ser difícil y va a cambiar mucho las cosas. Se van a dar cambios en las personas y en las relaciones interpersonales, en esos abrazos y besos que antes nos dábamos o en nuestra presencia en bares y restaurantes, hasta que no se consiga una vacuna con la que nos podamos inmunizar contra este virus.