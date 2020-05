"Bloquear los accesos al municipio ha influido en no tener ningún caso"

El alcalde de Fondón, Valentín Martín, destaca que el cierre de los accesos al municipio al decretarse el estado de alarma ha condicionado de manera positiva a que su localidad y otras como Laujar de Andarax, que también secundaron la iniciativa, estén libres de infectados por el COVID-19. Se muestra preocupado por la necesaria recuperación económica que ha golpeado brutalmente a todos los pueblos, incluido el suyo.

-¿Cómo se vive el confinamiento en un pueblo pequeño como Fondón enclavado en la Alpujarra?

–Esta situación privilegiada en pleno corazón de la Alpujarra hace que, a pesar de que los fondoneros y fondoneras estemos sometidos a las mismas estrictas normas del confinamiento que el resto de españoles, lo vivamos de una forma más llevadera. Basta con asomarse a la ventana de casa y contemplar el entorno que nos rodea, acompañado del hermoso canto de las aves, para mitigar la posible ansiedad de tener que permanecer entre cuatro paredes todo el día.

–Viendo los datos publicados por la Junta, en su localidad no se ha contabilizado ningún infectado. Imagino que estará contento.

–Obviamente es un dato para estar contento, no obstante lo recibo con mucha prudencia. A pesar de que desde el Ayuntamiento lo estamos dando todo para poder poner en marcha medidas que protejan a nuestros vecinos y mantengan el virus fuera de nuestras fronteras, somos conscientes de que luchamos contra un enemigo invisible y altamente contagioso. Si a eso le sumamos que la mayor parte de nuestra población tiene más de 65 años, hace que cada mañana me levante con bastante preocupación, esperando que durante el día las autoridades sanitarias no nos comuniquen la noticias de algún positivo en Fondón, Fuente Victoria o Benecid.

–¿Ha influido en esta cifra el haber bloqueado los accesos al municipio?

–Efectivamente. Al principio del estado de alarma, observamos como algunas personas procedentes de zonas de riesgo se desplazaban hasta su segunda residencia en nuestros pueblos. Se trataba de una situación grave y muy difícil de controlar por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que a los dos accesos principales al municipio se les suman numerosos accesos secundarios. Es por ello que, en coordinación con los demás ayuntamientos del valle, decidimos cerrar todos los caminos secundarios, creando de esta forma un efecto embudo por el cual se obligaba a los vehículos a acceder al municipio solo por las dos vías principales, facilitando con ello la labor de control de la Guardia Civil y Protección Civil.

-¿Cree que debería de haber seguido esta medida? ¿Qué opinión le merece la orden dada por la subdelegación del Gobierno de llevar a cabo el levantamiento de esas barreras?

–Desde el Ayuntamiento teníamos una primera intención: mantener esta medida al menos hasta pasar Semana Santa debido al posible incremento de desplazamientos que se podría dar por el periodo vacacional a pesar de la prohibición del estado. Fuimos consecuentes con nuestras ideas y actos y mantuvimos las barreras hasta pasar esos días: misión cumplida. En cuanto a la orden de la subdelegación, ya he expresado en varias ocasiones que no la comparto pero la acato como no podría ser de otra forma en un estado de derecho, a pesar de que aun hoy tenga mis dudas jurídicas sobre si competencialmente procedía o no dicha orden.

"Ante un positivo en la residencia confinaríamos a los trabajadores en el hotel rural La Marmita de Alham"

–¿Qué medidas han adoptado desde el inicio del estado de alarma para evitar la llegada del virus?

-Desde el inicio del estado de alarma contamos con un Plan de prevención y contingencia del COVID-19 que venimos ejecutando día tras días de forma rigurosa. En él analizamos las zonas y grupos de riesgo que tenemos en nuestros pueblos, y proponemos una línea de trabajo especial para cada uno de ellos. Por ponerle un ejemplo, en el municipio contamos con una residencia de ancianos. Se encuentra en el estadio número uno de riesgo por lo que mantenemos con su dirección una coordinación milimétrica, además de abastecerla periódicamente con material sanitario, realizar tareas de desinfección continuas en su perímetro y tener un plan de acción conjunto en el supuesto de un posible positivo, en el cual, entre otras acciones, confinaríamos de una forma segura a sus trabajadores en el hotel rural la Marmita de Alham de Benecid gracias a un acuerdo negociado con su gerente.

A grosso modo, desde el inicio venimos desempeñando acciones de prevención tales como la desinfección de espacios públicos, la confección por parte de la empresa textil local Nurymar y de una veintena de fondoneras solidarias de más de 1.300 mascarillas que hemos distribuido a todos los vecinos, el suministro de material sanitario a los comercios abiertos, consultorios y fuerzas y cuerpos de seguridad; la adquisición de máquinas de ozono para la desinfección de interiores, y la puesta en marcha de varios servicios, enfocados sobre todo hacia pequeños y mayores, para hacer el confinamiento más seguro y llevadero.

–¿Estas medidas son consensuadas con el alcalde de la ELA de Fuente Victoria al depender de su ayuntamiento?

-Fondón es Fuente Victoria, y Fuente Victoria es Fondón, juntos, con Benecid de la mano, formamos un solo municipio. Desde el principio de nuestro mandato, mi equipo y yo mantenemos esta idea de unidad dentro de la diversidad. Fondón, Fuente Victoria y Benecid son pueblos distintos con su propia identidad pero con una historia común, precisamente eso hace que seamos un gran municipio referente en la provincia. Esa idea, unida a la excelente relación y sintonía entre el equipo de gobierno de Fondón y de Fuente Victoria hace que avancemos juntos, y que, en general, todas las medidas se adopten por consenso y se apliquen con ámbito territorial municipal, para los tres pueblos.

–¿Están sus vecinos cumpliendo escrupulosamente el confinamiento?

–Conozco a todos mis vecinos, como ellos me conocen a mí, y sabía que iban a estar una vez más a la altura de las circunstancias, y lo han vuelto a demostrar. Cuando salgo de casa para hacer alguna tarea necesaria y veo las calles vacías, me inundan sentimientos contradictorios; por un lado tristeza por ver así mi pueblo a causa de esta emergencia sanitaria, pero por otro, siento una profunda emoción y orgullo de ver como mis paisanos entienden perfectamente la situación por la que estamos atravesando y actúan desde el civismo con la máxima diligencia y responsabilidad.

"Todas las medidas se adoptan por consenso entre Fondón, Fuente Victoria y Benecid"

–¿Cómo ha afectado económicamente esta pandemia a su localidad?

–Junto con la salud de mis vecinos es lo que más me preocupa. Como en toda España, nuestra economía ha sufrido un parón de la noche a la mañana. Y día que pasa, día que más se agrava. Somos un municipio que vive fundamentalmente del turismo, la hostelería, la agricultura, la construcción (carpinterías, forjas, electricistas, etc…) y los servicios sociales. Desde el Ayuntamiento vamos a poner en marcha un Plan social y económico con medidas concretas para ayudar a estos sectores, pero todos somos conscientes de la limitada financiación que tienen los ayuntamientos, es por ello que también actuaremos como asesoría para informar y canalizar las ayudas de las distintas administraciones para nuestros trabajadores.

-¿Qué opinión le merece el plan de desescalada anunciado por Pedro Sánchez?

-Pienso que igual de importante es la salud para vivir, como importantes los medios y recursos para poder vivir. En este sentido entiendo que el Gobierno de España haya puesto en marcha un plan de desescalada porque miles de autónomos y empresarios, como los de Fondón, Fuente Victoria y Benecid, necesitan trabajar para poder tener medios y recursos para vivir. Creo que es acertado pero que se debe ejecutar sin prisas y con prudencia. Si en cualquier momento se detecta un incremento de casos, se debe paralizar e incluso dar marcha atrás si es necesario.

-¿Volverá su municipio a ser un referente para muchos turistas que huyen del destino de sol y playa en verano?

-Sin ninguna duda, como decía al principio de la entrevista, nos encontramos en un rincón privilegiado de la provincia, en pleno corazón de la Alpujarra y a tan solo 40 minutos de la capital y a 25 minutos de grandes poblaciones como El Ejido. Eso son solo algunas de las numerosas circunstancias que nos convierten en un destino turístico preferente. No se imagina la gran cantidad de mensajes que recibimos a través de redes mostrándonos el deseo de muchas personas de que esto pase pronto para poder volver a visitar y disfrutar de nuestro pueblo, su cultura, naturaleza y gastronomía.