Cantoria rehabilita un edificio municipal junto al colegio para la vuelta a las aulas

El Ayuntamiento de Cantoria está trabajando en la rehabilitación del edificio municipal que se encuentra junto al Colegio Público Cerro Castillo para ampliar el espacio de este centro educativo y de esta manera hacer más segura la vuelta al cole. “La Junta de Andalucía no termina de dar directrices claras sobre cómo va a llevar a cabo el regreso a las aulas de nuestros menores pero todos somos conscientes de que es importante que la enseñanza sea presencial y el tiempo se nos echa encima. Por eso, este equipo de gobierno está haciendo un gran esfuerzo para poner a punto los centros escolares, con una profunda desinfección de los recintos, pero también habilitando espacios que permitan desdoblar las clases y ofrezcan más seguridad a alumnos y maestros a la hora de retomar la actividad en las aulas”, explica Puri Sánchez, alcaldesa de Cantoria.

“Somos conscientes del difícil momento que estamos viviendo motivado por la pandemia del COVID-19 pero después de que el pasado curso concluyera en las casas, no podemos quedarnos parados sin hacer nada. Los centros están preocupados por la falta de medios y las administraciones no podemos mirar hacia otro lado, así que si quien tiene la responsabilidad directa en materia de Educación no hace nada, este Ayuntamiento no puede permanecer parado ante las demandas que nos llegan de los centros y que acuden a nosotros en busca de soluciones”, señala la primera edil.

De esta manera, el Consistorio está ultimando una profunda rehabilitación en el antiguo centro Guadalinfo, un edificio de los años ochenta que cuenta con una superficie de 160 metros cuadrados. La actuación, en la que se han invertido 40.000 euros, supone una reforma integral del inmueble ya que se han construido aseos nuevos con todas las medidas higiénico-sanitarias y adaptados también a personas con problemas de movilidad; se ha hecho nueva toda la instalación de saneamiento, abastecimiento y electricidad; se han cambiado puertas, ventanas y suelos y se ha pintado. “La transformación ha sido profunda para un inmueble en el que no se había actuado desde hace muchos años, pero el trabajo realizado permitirá contar con nuevas aulas en perfectas condiciones para impartir clases”, concluye Puri Sánche.