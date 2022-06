Dalías afronta el inicio del verano con un cambio de alcalde en el aire

El anuncio de la dimisión del alcalde de Dalías, Francisco Giménez, hace unos días supuso todo un terremoto político y social en esta localidad de la comarca del Poniente. Su marcha del equipo de gobierno, hasta hace unos meses estructurado con un pacto de gobierno con Izquierda Unida con seis concejales (4 del PSOE y dos de IU y luego tres con la marcha de Cristina Gómez, la edil de Deportes al Grupo de No Adscritos), junto al también concejal de Agricultura, Salvador Páez, han evidenciado la debilidad de un gobierno que podría cambiar en las próximas semanas.

El pleno extraordinario en el que se hará oficial la dimisión de Giménez y Páez se celebra este próximo lunes a las 14:00 horas. En ese momento se abre un periodo de quince días para la celebración de un nuevo pleno extraordinario en el que se elegirán a los dos nuevos concejales socialistas que ocuparán los puestos de los ya exalcalde y exedil y, seguidamente, se votará al nuevo alcalde para estos apenas diez meses que quedan aún de la legislatura 2019-2023.

Y es ahí donde entra en escena el Partido Popular. Con cuatro concejales fue la lista más votada en las anteriores elecciones pero el pacto entre PSOE e IU evitó que terminasen gobernando. Ahora, con una edil en el Grupo de No Adscritos, el PSOE ya no tiene la mayoría pactando con IU y al PP le pueden salir las cuentas si hace lo propio con el edil de Cs y Cristina Gómez, que no podría votar una moción de censura pero sí apoyar al PP para que Francisco Lirola, su portavoz, se hiciese con la vara de mando hasta mediados del año que viene.

"Yo tengo mucha ilusión por trabajar por mi pueblo y sacarlo de esta parálisis en la que lleva sumido durante tantos meses", explica a Diario de Almería. Lirola, que considera que "Dalías necesita mucho trabajo, si no para recuperar todo el atraso que tenemos, al menos avanzar y prepararnos para los próximos cuatro años tras todo el tiempo que ha estado paralizado".

El responsable del PP afirma que "en el pueblo se palpa la necesidad de cambio" y por ello señala que "una vez que Giménez presente la renuncia nosotros vamos a hablar con todos los partidos" y desvela que "podríamos gobernar en caso de un empate ya que fuimos la fuerza más votada". Una situación que podría darse si PSOE e IU vuelven a votar al candidato o candidata del PSOE y PP y Cs hacen lo mismo con Lirola y Cristina Gómez no apoya ninguna de la dos opciones.

En cualquier caso, Lirola pide prudencia porque "hasta que no se confirme la renuncia no habrá nada definitivo de lo que hablar" pero insiste en que "esta dilatación está motivando que el Ayuntamiento lleve paralizado varios meses y cuanto más se vaya dilatando más perjuicio se está creando".

De esta forma, si se cumplen los tiempos establecidos, el nuevo alcalde de Dalías podría conocerse para principios de julio, días después de la entrada oficial del verano.