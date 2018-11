Cantoria suma más de 300.000 euros invertidos en generación de empleo con planes de la Junta

Un total de 165 personas de las poco menos de 4.000 que componen el censo total de Cantoria han encontrado trabajo, durante los últimos cuatro años, con los planes de empleo que en sus diversas modalidades ha puesto en marcha el Ayuntamiento que dirige la socialista Puri Sánchez con el apoyo y financiación de la Junta de Andalucía.

En este periodo de tiempo se ha contado con una inversión, sólo en generación de empleo directo, que ha superado los 300.000 euros repartidos entre planes de empleo joven, los destinados a mayores de treinta años y otras modalidades de ayuda a la contratación. Estas inversiones han ayudado a reactivar a desempleados que no encontraban otra fórmula de incorporación al mercado laboral, al mismo tiempo que han propiciado la realización de obras que han ayudado a la localidad a la generación de nuevos espacios públicos. “Es fácil que ahora, desde la relativa distancia, olvidemos lo que se ha vivido en los últimos años en la comarca del mármol, pero cuando en las ciudades se hablaba de los efectos de la crisis económica muy pocos se hacían una idea real de sus efectos en el medio rural. Los planes a los que hemos tenido acceso nos han permitido poner a la gente a trabajar, subirles la autoestima y ayudarles a creer en ellos mismos para luchar por esos otros puestos de trabajo que ahora ocupan en empresas de nuestro mismo entorno”, afirma Puri Sánchez.

En este mismo sentido la alcaldesa recuerda que en estos cuatro últimos años se ha contado casi con 17.000 euros en los programas de garantía alimentaria promovidos desde el ejecutivo andaluz, “y esas ayudas sólo entiendes lo importantes que son cuando se las entregas a gente cuyo problema no es sólo el no encontrar trabajo, sino que hablamos de personas que no podían garantizar a diario alimentar a sus propias familias. Ahí también se ha estado y por ello es bueno tener conciencia de la importancia de las políticas sociales que, demandadas desde los ayuntamientos, se han llevado a cabo por la Comunidad Autónoma”, resalta la primer edil cantoriana.

Junto a estas inversiones “en personas” como detalla la alcaldesa, se sitúan otras en servicios tan dispares como instalaciones deportivas, centro de atención social o las ayudas recibidas para la puesta en marcha del centro de mayores que en poco más de dos años se ha convertido en todo un referente comarcal.