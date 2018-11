Exigen al alcalde que solucione el "caos" en el Ayuntamiento "en que no se gestiona"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Carboneras ha exigido al alcalde, Felipe Cayuela, que solucione de manera definitiva el "caos" en el que encuentra fruto de la "pésima gestión" de PP y Gicar al frente del mismo durante estos años y, máxime, cuando en la actualidad no hay "ni secretaria, ni interventor ni tesorero" lo que hace "inviable la gestión municipal", ha advertido el portavoz socialista, José Luis Amérigo.

"Hace más de un mes que no se celebran Juntas de Gobierno Local por orden de la Alcaldía, puesto que Felipe Cayuela ha quitado, mediante decreto, las competencias a este órgano", ha añadido el portavoz socialista, quien recuerda que la última secretaria del Ayuntamiento, que estuvo tan sólo tres meses, "se vio obligada a marcharse tras dificultarle su trabajo el equipo de Gobierno y trasladó a miembros de la corporación su miedo a seguir trabajando en un Ayuntamiento caótico, con continuas ilegalidades en la gestión".

Lo mismo sucede con la figura del interventor municipal que no existe puesto que "los interventores que han querido acceder a la plaza, ante la situación insostenible del Ayuntamiento, no han querido acceder a ella", ha lamentado Américo. En cuanto a la Tesorería, asegura, "no existe en el Ayuntamiento de Carboneras" y la última persona que ocupó dicho cargo abandonó su puesto a principios de este año. Se trataba, según recuerda el portavoz socialista, de Javier Rodríguez, secretario anterior del Ayuntamiento de Carboneras e investigado en distintas causas judiciales.