Fiñana tendrá iluminación especial esta Navidad pero no cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Fiñana estrenará esta navidad 2020/21 una iluminación especial del municipio, que pretende dar una luz más acogedora a unas fiestas distintas por las restricciones a la movilidad que impone la pandemia de Covid19. “No habrá cabalgata ni otras manifestaciones colectivas que en nuestro pueblo tienen especial arraigo, pero eso no quiere decir que no podamos darle un aire más acogedor a una Navidad que se presume algo más fría de lo normal. Hemos hecho un esfuerzo adicional para, además, ayudar a las empresas que durante años han trabajado con nosotros con el fin de que, con nuestra pequeña aportación, puedan mantener sus plantillas de trabajadores”, afirma Rafa Montes, alcalde de la localidad.