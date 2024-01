El recuerdo del Holocausto y la subida de la tarifa de agua de Galasa centran el pleno de Diputación

El Pleno de la Diputación de Almería se ha unido esta mañana para rechazar el antisemitismo y recordar a las víctimas del Holocausto. La Corporación ha aprobado la Declaración Institucional con motivo de la conmemoración anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El Pleno de la Diputación de Almería se ha unido esta mañana para rechazar el antisemitismo y recordar a las víctimas del Holocausto. La Corporación ha aprobado la Declaración Institucional con motivo de la conmemoración anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Esta declaración, apoyada por todos los grupos políticos (PP, PSOE y VOX) es el resultado de la moción que propuso a la Diputación Provincial la comunidad judía de Almería y la Asociación Cultural ‘Foro Almería Centro’ con motivo de la conmemoración, el 27 de enero, del Día Internacional de la Conmemoración Anual de la Memoria de las Víctimas del Holocausto.

El texto de la Declaración Institucional incluye tres acuerdos en los que se muestra la “repulsa al antisemitismo y el firme compromiso con la libertad y la convivencia. Conceptos arraigados en el corazón de Europa, y que debemos proteger”.

Del mismo modo, se manifiesta “nuestro respeto por las víctimas del Holocausto, sumándonos desde Almería a todas las muestras similares que se están dando a lo largo y ancho del mundo” y la Institución se compromete a dar traslado a los ayuntamientos de este acuerdo para que sea elevado a sus plenos.

Equilibrio tarifario de Galasa

Los diputados provinciales han aprobado los acuerdos de la Junta General de Accionistas de GALASA con el objetivo de equilibrar las cuentas de la empresa pública que presta el servicio de abastecimiento y el ciclo integral del agua en los municipios del Levante y el Almanzora.

Dentro del paquete de medidas que se han puesto en marcha para poner orden en GALASA e impulsar la eficiencia en el servicio que ofrece la empresa pública a los usuarios, se ha tomado la determinación de actualizar las tarifas tras siete años completamente congeladas.

Cabe destacar que la actualización de la tarifa es muy inferior a la subida del IPC que se ha acumulado durante estos siete años y de acuerdo a los costes de explotación para lograr un equilibrio presupuestario.

El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Giménez ha resaltado que la historia de GALASA siempre ha estado aparejada al progreso y a los avances en la comarca del Levante y el Almanzora.

Del mismo modo, ha recordado que la empresa pública gestiona el mantenimiento de las instalaciones municipales de abastecimiento durante su vida útil, por lo que las pérdidas se producen en las redes de distribución de los municipios, que son quienes deben de invertir.

Fernando Giménez ha lamentado que el PSOE sólo exija a la Junta de Andalucía y a Diputación y no haga lo mismo con el Gobierno de España: “Les resta credibilidad y este problema necesita del compromiso de todas las administraciones. Hablar en ruedas de prensa está muy bien, pero gestionar es más eficaz. Se les invitó a participar en el Consejo de Administración, aunque no les correspondía, pero rechazaron la invitación porque no quieren decidir ni gestionar, quieren hacer ruido”.

Por último, Fernando Giménez, ha pedido a la oposición que muestren su compromiso con los almerienses pidiendo al Gobierno de España inversiones y actuaciones necesarias en materia hídrica: “Que bonifiquen el agua desalada, que aceleren la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, que se amplíen las desaladoras y que lleven el agua hasta el Campo de Tabernas, y que defiendan de una vez por todas a los almerienses defendiendo el Trasvase Tajo – Segura a la provincia”.

Más inversiones provinciales

Los diputados provinciales han validado por unanimidad la I relación de obras de los Planes Provinciales de 2024 para seguir impulsando la inversión de más de 726.000 euros para obras de urbanización e infraestructuras deportivas en los municipios de Cantoria y Turrillas. Con esta nueva inversión la institución provincial ya ha puesto en marcha unos 70 millones de euros para estos proyectos en toda la provincia para el cuatrienio 2020-23 que van creación de nuevas infraestructuras a mejoras en los servicios que reciben en los 103 municipios.

El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Giménez, ha subrayado la trascendencia de estas obras, de forma especial para los municipios más pequeños, y ha puesto de relieve el alto grado de adjudicación de las obras aprobadas en el Pleno que alcanza el 90%.