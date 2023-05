Migas para todos: Almería registra en un día las lluvias de medio año

No hay plato más característico en Almería para acompañar un día de lluvia que las migas, de sémola, de trigo o de pan. Un manjar contundente acompañado de mucha ‘engañifa’ que ayer se degustó en miles de hogares almerienses para celebrar la llegada un temporal que está rompiendo registros. La lluvia volvió a hacer acto de presencia en la provincia en pleno mes de mayo, a las puertas del verano, y no se recuerda desde hace mucho tiempo que lo hiciese de forma tan intensa y, sobre todo, ininterrumpida. Desde bien temprano hasta la hora de cierre de la edición de este periódico en su edición en papel, no dejó de llover de manera insistente en todas las comarcas de la provincia. La alerta naranja activada por la Agencia Estatal de Meteorología por precipitaciones acumuladas de 30 litros por metro cuadrado al final se quedaron cortas.

Y es que en lugares como Lubrín o Sorbas se superaron holgadamente los 100 litros por metro cuadrado. Cifras que suponen, de un plumazo, doblegar las lluvias acumuladas en lo que va de 2023 en Almería en un mayo especialmente lluvioso que se ha propuesto romper con unos registros tan negativos hasta el momento que hacían presagiar un verano muy duro.

Datos pulverizados

No en vano, con los datos que la Asociación Meteorológica del Sureste registra en cerca de un centenar de pluviómetros instalados por la inmensa mayoría de municipios de la provincia, las lluvias de ayer suponen casi todas las precipitaciones acumuladas en lo que va de año.

Según esta agencia, desde el 1 de enero hasta el 21 de mayo se habían registrado en todas las estaciones 3191,6 litros por metro cuadrado. Solo ayer, casi se alcanzaron los 3.000. Por meses, en enero se registraron 568 mm, en febrero 536, en marzo 157 y en abril, un mes tradicionalmente lluvioso, tan solo 87. Ha sido durante el mes de mayo en varias jornadas cuando el acumulado ha alcanzado los 1841 mm. Cifras que se han pulverizado en tan solo una jornada de lluvias que no se recordaba en décadas en la provincia.

Por comarcas, donde más llovió ayer fue en el Levante con 112 litros en Lubrín, 110 en Sorbas, 85 en Carboneras o 75 en Vera y Níjar. En el Almanzora también fueron copiosas las lluvias en Arboleas con 102, Albox con 71 y los 65 de Benizalón.

En el Poniente no se llegaron a superar los 60 litros alcanzándose los 55 en Vícar, 54 en Enix o los 48 en Roquetas.

Similares cifras en Almería y el área metropolitana con 55 en Huércal o 58 en la capital.

Donde apenas llovió ayer fue en Los Vélez con registros que no alcanzaron los dos dígitos y donde solo Chirivel con 8 litros recogió algo más de lluvia.

Unos registros que son un bálsamo para los agricultores y que a su vez suponen también un quebradero de cabeza para los cuerpos de seguridad como es el caso de los bomberos. Y es que el temporal provocó en el día de ayer actuaciones de los bomberos ante la acumulación de agua en multitud de municipios.

Según informaban a este periódico desde el Consorcio de Bomberos del Poniente, efectivos tuvieron que trabajar en labores de evacuación por anegaciones de cocheras y sótanos de urbanizaciones de dúplex en el núcleo ejidense de Almerimar. Las mismas fuentes apuntaban que también se recibieron avisos de diferentes puntos de la comarca como Roquetas o Vícar por problemas parecidos.

Similar situación se vivió también en la comarca del Levante donde las precipitaciones fueron incluso más copiosas, lo que provocó, según informaron desde el Consorcio de Bomberos del Levante, la salida de un vehículo que se precipitó por un barranco en la carretera AL-9028 en el término municipal de Tíjola. Los servicios sanitarios pudieron sacar del vehículo a los ocupantes, un hombre de 57 años y una mujer de 18, que fueron trasladados al Hospital de Baza con heridas.

Treintena de incidencias del 112

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía registró más de una treintena de incidencias, la mayoría por anegaciones en bajos, trasteros y cocheras de localidades como Albox, Vera, Lubrín y Sorbas.

Las mismas fuentes apuntaron a este periódico que en Cuevas del Almanzora se dio el aviso esta de la desaparición de un hombre adulto que finalmente apareció en su vehículo en la playa de Quitapellejos, cuyo coche había quedado atrapado en el barro a causa de las lluvias. La acumulación de precipitaciones también ha provocado la salida de ríos y ramblas como es el caso del Andarax, Aguas y Antas que ayer presentaban un generoso caudal y en Costacabana, en al capital, como ya es tradición, el agua desembocaba en el mar cortando la carretera.El temporal ha provocado un importante descenso de temperaturas con máximas que no han superado los quince grados.

Para hoy la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta naranja por fuertes precipitaciones en levante y amarilla por intensas lluvias en el resto de Almería.