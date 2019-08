“Los vecinos se han volcado con los Moros y Cristianos”

–¿Cómo son las fiestas en honor a la Virgen de la Salud y San Bernardo Abad, patronos de Ocaña?

– Son muy entrañables y la gente participa mucho. Las de Ocaña y Doña María, que se celebran en octubre, son las patronales del municipio. Las de Escúllar, que se festejaron hace unos días, son más fiestas de verano. Viene mucha gente de otros lugares y durante estos días, triplicamos nuestra población y en el programa, tenemos un poco de todo para todas la edades.

–El programa incluye la recreación histórica de Moros y Cristianos.

– Se dejó de representar en 1996, pero hemos recuperado esta tradición y ya el en las fiestas del años pasado, se pudo ver gracias al esfuerzo de la Asociación Cultural de Moros y Cristianos El Zegri y el apoyo del Ayuntamiento de Las Tres Villas.

–¿Cuándo se constituyó oficialmente esta Asociación cultural?

– Lo hizo en noviembre de 2018, pero comenzó su andadura unos meses antes, en agosto durante las fiestas patronales de Ocaña con la primera representación.

–¿Cuál es la respuesta vecinal para con esta recreación histórica?

–La gente ha sufrido mucho durante todos estos años porque es una de las tradiciones con más arraigo de la localidad y era parte de la memoria de los vecinos más veteranos. Pero los vecino se han volcado.

–¿Hay alguna novedad?

– En la representación de este año, hemos creído conveniente incorporado la danza del vientre que bailará una chica en los dos actos, del lunes y martes, que se pondrá en escena esta recreación histórica

–¿Y los trajes de los personales de estas funciones?

– La intención inicial era hacernos nuestros propios trajes a través de la Asociación de Mujeres, pero no ha sido posible. Se nos ha echado el tiempo encima y hemos tenido que recurrir al Ayuntamiento de Senés y la representación se realizará con sus trajes. como ya ocurrió el año pasado. Nos cedieron los suyos y la formación corrió por cuenta del Ayuntamiento de Las Tres Villas y el Centro Guadalinfo. Los cuatro soldados y dos abanderados, los dos espías y otros tantos capitanes y los dos generales recibieron unas nociones formativas para poder interpretar sus papeles en los dos actos de la representación.

–¿Cuales son los actos centrales del programa festivo, además de la atracción de la representación histórica de Moros y Cristianos?

– Empezamos, como es costumbre, con una paellada popular. Tenemos también el desfile de carrozas- dos en esta ocasión- es otra de las actividades, que se celebra tanto el lunes como el martes cuando se repite el programa. La Feria del Mediodía, Pasacalles, juegos infantiles, la elección de las Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, y las procesiones en honor a los dos patronos de Ocaña, completan la agenda.

–¿Y el pregonero?

– Este año es Manuel Lara Cazorla. Es natural de Almería, pero está casado con Paquí, la hija de Paquita, “la de Echevarria”.

–¿Tiene tiempo de disfrutar de estas fiestas con sus convecinos de Ocaña?

– Yo siempre participo y he participado en estas y en las otras fiestas del pueblo. No he estado todo lo bien que me hubiera gustado por culpa de un virus que he contraído. Pero el virus ni me aflige ni me afloja. Así hoy -domingo- estaré en la paellada como he hecho todos los años, disfrutando de la comida, del ambiente y de las amistades, y recibiendo y conociendo a vecinos que se acercan a nuestras fiestas desde muchos puntos de la geografía almeriense y nacional.