El PP considera que los PGE "son una mentira más de Pedro Sánchez a los almerienses”

Los diputados nacionales y senadores del PP de Almería han mantenido una reunión para analizar los Presupuestos Generales del Estado para 2021, unas cuentas que según el diputado Miguel Ángel Castellón son “una mentira más de Pedro Sánchez a los almerienses” porque prevén unos ingresos ficticios que contemplan mayor recaudación en plena crisis por IRFP, IVA e Impuesto de Sociedades.

Castellón explica que es imposible que el Estado recaude más el año que viene, que lo previsto para 2020, con una crisis económica que se va a llevar por delante gran parte del tejido empresarial y de la economía de las familias españolas. “La única verdad que incluye estos presupuestos es que van a subir los impuestos a las clases medias que pagarán más por el diesel, los envases de plástico, las primas de seguros, las compras por Internet y las bebidas azucaradas. Además sube el Impuesto de Sociedades y el IRPF. Todos esto incide directamente sobre las familias y las empresas almerienses que tendrán menos recursos disponibles como consecuencia de este hachazo fiscal”, afirma.

En referencia a la provincia de Almería, el diputado popular destaca que los presupuestos para 2021 son “falsos y de imposible cumplimiento”.

Carreteras

El diputado del PP explica que las cuentas de Pedro Sánchez no contemplan tres de las cuatro principales inversiones necesarias y comprometidas para la provincia como son: el enlace de la A-7 con El Ejido; el enlace de la A-7 con Roquetas de Mar; ni tampoco se presupuesta ni un solo euro para el demandado tercer carril de la A-7 entre Almería-Roquetas, una actuación de urgente necesidad precisamente ahora que tenemos cortes por desprendimientos en El Cañarete.

Además, señala que gracias a las actuaciones de la Junta de Andalucía, que está avanzando en la redacción de los proyectos de la conexión de la A-7 con la ciudad de Almería, el Gobierno ha presupuestado 10 millones de euros, aunque “dudamos que se ejecuten en este año”.

Costas

En lo que se refiere a Costas, el presupuesto solo contempla una partida genérica de 100.000 euros para regeneración de playas, cantidad “absolutamente insuficiente” que no da ni para completar una sola actuación de regeneración en los municipios almerienses de costa.

Además, el presupuesto no contempla ni una sola actuación integral en la costa almeriense: “0 euros para El Toyo, 0 euros para Balerma; 0 euros para La Cañada; 0 euros para toda la provincia”.

Alta Velocidad

En cuanto al AVE, el diputado del PP ha señalado que los 587 millones que se dice se invertirán en Almería son “la gran falacia del presupuesto”. Castellón explica que de esa cantidad los presupuestos contemplan 192 millones de euros del Corredor de Alta Velocidad hasta Granada “una mentira con mayúscula” teniendo en cuenta que esta línea no cuenta ni con proyectos básicos, ni de ejecución, por tanto “a final de 2021 la inversión en esa partida será de 0 euros”.

Sobre el AVE a Murcia, el diputado del PP afirma que por fin el Gobierno reconoce que el AVE no llegará a Almería en 2023, y que como pronto será en 2026, algo que el PSOE de Almería ha estado negando hasta ahora. Este retraso es imputable a los dos años de Gobierno de Pedro Sánchez que no ha avanzado con las obras que dejó proyectadas el Gobierno del PP antes de la moción de censura.

Además, aunque en los presupuestos aparecen 395 millones de euros para el AVE en la provincia, no hay que olvidar que para la Región de Murcia se han presupuestado sólo 35 millones de euros, por lo que nos tememos que el AVE tampoco llegue en 2026 a Almería ya que “si no hay obras en la vecina Murcia la Alta Velocidad no llegará en esa fecha a nuestra provincia”.

Para Castellón tres años como mínimo más de espera para que la Alta Velocidad llegue a Almería supondrá una losa para la recuperación económica de nuestro turismo y para las exportaciones desde nuestra provincia.

Capital

En cuanto al dinero que se destina a la capital, el diputado del PP lamenta que en los presupuestos no aparezca referencia alguna ni al soterramiento, ni a obras en la estación de ferrocarril para la llegada del AVE, con lo cual “2021 será otro año más en blanco” para una actuación que ya tenía el acuerdo del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y del Gobierno, pero que sin embargo no tiene ningún respaldo presupuestario.

Agua

En materia de agua, Miguel Ángel Castellón afirma que los presupuestos para 2021 suponen una bajada de casi 6 millones de euros con respecto al presupuesto fallido de 2019, un descenso de un 28% en unas infraestructuras básicas para nuestra provincia.

Respecto a la desaladora de Carboneras el diputado del PP señala que las cuentas del Gobierno recogen 1,5 millones para obras de eficiencia energética, unas actuaciones contempladas ya hace tres años en los presupuestos y que el Gobierno socialista no ha ejecutado aún. Además, se destinan apenas 200.000 euros para la red de distribución secundaria de agua, cantidad completamente insuficiente y con la que ni siquiera se pueden redactar proyectos. Lo mismo ocurre con la Desaladora de Dalías a la que se destinan 100.000 euros, lo que demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene previsto acometer esta actuación por ahora.

En cuanto a la desaladora del Bajo Almanzora, Miguel Ángel Castellón espera que los cuatro millones anunciados se inviertan en su totalidad teniendo en cuenta que ya se habían presupuestado 9,5 millones de euros y las obras aún no se han iniciado.

“Se trata de una desaladora prioritaria para garantizar el suministro a los agricultores del Levante y del Almanzora y desde el PP vamos a exigir que no se demore más esta actuación que tiene como objetivo la sustitución de la desaladora de Villaricos que en su día fue arrasada por una riada como consecuencia de que el PSOE la construyó en una zona inundable”, afirma.

Finalmente, Miguel Ángel Castellón señala que la única verdad en el presupuesto para 2021 es que “nos van a dar un auténtico sablazo fiscal a los almerienses” y que supone “más impuestos para las familias y para las empresas de nuestra provincia en unos momentos especialmente duros en los que en el resto de Europa los gobiernos apuestan por bajar la presión fiscal, todo lo contrario a lo que ocurre en España”.