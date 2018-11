PSOE urge a Amat a dimitir por "mal gestor" al tener que licitar 400 obras en dos meses

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, Juan Antonio Lorenzo, ha vuelto a urgir al presidente, Gabriel Amat, a que abandone su cargo "por su incapacidad para gestionar, como lo certifican las cifras de inversión y trabajo que se realiza en la Diputación". Lorenzo ha recordado que a falta de dos meses para acabar el año, la inversión prevista en municipios tan sólo se ha ejecutado menos de un 18% y es un dinero que no ha llegado a los pueblos.

"Es urgente que Gabriel Amat abandone la presidencia y es mucho más urgente que su sucesor o sucesora se ponga a trabajar porque tiene dos meses para licitar más de 400 obras", todas ellas prometidas y anunciadas por el equipo de Gobierno del PP tratándose de promesas que no van a poder cumplir y que repercutirá, por tanto, en el bienestar de los pueblos y de sus habitantes. "Son obras que provienen del remanente y, por tanto, con plazos de licitación que expira en diciembre de 2018, así que tan sólo tendrían menos de dos meses para hacerlo", ha explicado Lorenzo.

Al hilo de la mala gestión que realiza el equipo de Gobierno que lidera Gabriel Amat se sitúa una reclamación que en la mañana de ayer ha realizado la diputada provincial del PSOE de Almería, Rafaela Ortega. La socialista ha instado al equipo de Gobierno del PP a que actúe y elabore un proyecto de empleo, autoempleo o emprendimiento colectivo que, cumpliendo con las bases reguladoras publicadas en el BOE número 242 del sábado 6 de octubre, "contribuya a fijar población joven en los municipios de nuestra provincia que sufren la problemática de progresivo envejecimiento de la población y el despoblamiento".

Se trata de una convocatoria de ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez dotadas con 80 millones de euros y que se destina a la población joven para que "no tenga, si no quiere, abandonar sus raíces por falta de mercado laboral y que está dispuesta a luchar por asentarse en nuestro entorno rural; el cual, no se encuentra en condiciones de seguir perdiendo inversiones para las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, por culpa de la deficiente gestión del Partido Popular en la Diputación", ha afeado.