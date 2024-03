El PSOE de Cantoria denuncia que el PP tiene a una "comarca enfangada" por el Caso Mascarillas

El PSOE de Cantoria ha emitido un comunicado de prensa en el que denuncia los "constantes intentos del PP de hacerse notar a su costa con causas inexistentes contra afiliados o simpatizantes de la organización, falsas denuncias y hasta agresiones inventadas, como la última tras las pasadas elecciones municipales, vista en los juzgados de lo penal de Huércal Overa, y que terminó en absolución porque ni la propia víctima, concejala del PP, reconoció los hechos ante la jueza”.

Por todo ello, “recordamos a la fachosfera de Cantoria que sus méritos en esta localidad son los de tener a sus dos únicos alcaldes en la historia, Pedro Llamas y Gaspar Masegosa, inhabilitados judicialmente casi de por vida, por la corrupción urbanística que permitieron durante años, arrastrando por el fango el nombre del pueblo”.

El PSOE de Cantoria advierte al PP que "ya no van a callar para no crispar la vida política sólo desde un lado de la cuerda". “Hay que tener muy poca vergüenza para que un guardia civil en excedencia, que primero se ofreció al PSOE y luego al PP como candidato, y que ahora está liberado como asesor en la diputación provincial de Almería, sea capaz de intuir irregularidades, y no las viese cuando se daban ante sus ojos como agente en la comarca, con el caso mascarillas de la Diputación Provincial de Almería. A eso le llamamos disparar a ciegas para sacar pecho en la fachosfera”.

El PSOE de Cantoria le recuerda al PP, con tres concejales frente a los ocho de la bancada socialista, que “no tienen derecho a abrir la boca, mientras el alcalde de Fines, detenido e imputado en el caso mascarillas, junto al que fuese vicepresidente de la Diputación, Oscar Liria y los demás miembros de la presunta organización criminal desmantelada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sigan ocupando el más mínimo cargo público en representación de su partido”.

Asimismo, les recuerda que antes de lanzarse a la crítica política hacia terceros, "deben exigir responsabilidades políticas dentro de su propia casa, en concreto por el caso mascarillas de Almería y en las personas de su presidente de la Diputación Provincial y presidente del partido, Javier Aureliano García Molina, y del vicepresidente segundo de la Diputación y vicesecretario general de organización del PP de Almería, Francisco Giménez Giménez, también imputado en la causa".

Respecto a los contratos a los que ha hecho referencia en su último comunicado de prensa el PP y que se refieren a asistencia jurídica, el PSOE de Cantoria agradece la carga de trabajo extra que generan los populares en los ayuntamientos donde no gobiernan, porque ese abuso del derecho del que hacen gala permite la contratación de profesionales, con contratos menores principalmente, ya sea para aliviar la carga de trabajo, para resolver las legalizaciones de viviendas fuera de ordenación aún pendientes de la era Llamas y Masegosa, o para defender al Ayuntamiento de Cantoria en las causas que aún siguen abiertas por las actuaciones de los alcaldes condenados del PP.