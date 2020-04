Rafael Montes pide revisiones médicas preliminares para los trabajadores del PFEA

Rafael Montes Rincón, alcalde de Fiñana, ha pedido a la Diputación Provincial de Almería la revisión del procedimiento de aceptación de candidatos a las obras del PFEA para que no sean los consistorios quienes tengan que pedir declaraciones responsables sobre su estado de salud sin que medie reconocimiento alguno por parte de profesionales de la salud. “Celebramos la reactivación del PFEA como no puede ser de otra manera, pero los Ayuntamientos no podemos asumir la responsabilidad de hacerle firmar a una persona un documento en el que diga que está totalmente sano si quiere trabajar. Creo que debe ser personal médico, y Diputación cuenta con medios y convenios para esta tarea, la que deba evaluar con los correspondientes reconocimientos el historial y estado de los trabajadores que adscribamos al plan. En una pandemia como la que estamos viviendo debemos extremar todas las precauciones”, afirma el regidor de la comarca de Nacimiento.

Desde Fiñana se apunta que es necesario, además, que se hagan test a los trabajadores del Ayuntamiento, policías locales, protección civil “y por supuesto a los trabajadores del PFEA que se incorporen a una obra, así como a los técnicos de diputación que vengan a controlarlas, insisto, todas las precauciones son necesarias en época de pandemia. El dinero, no debe ser un obstáculo, ya que habrá que reordenar los presupuestos, para que la prioridad sea proteger la salud de los ciudadanos y reactivar la economía de nuestros pueblos, una reordenación de los recursos que ya se ha hecho en otras diputaciones provinciales y que aquí me imagino que estarán ello.” El alcalde pide que el gasto presupuestado para actividades que ya no estarán en la agenda provincial, sea distribuido para atender las necesidades de materiales y servicios requeridos por la pandemia en los pueblos.

Montes considera que la comunicación remitida a los alcaldes por parte de la institución provincial, en la que se anuncia la puesta en marcha de las Obras/Servicios PFEA-Coronavirus, debe mejorarse garantizando que los trabajadores están en condiciones de salud adecuadas porque un médico así lo certifica “y que lógicamente están libres de todo síntoma de Covid-19. Después de 50 días de confinamiento, sin casos en el municipio, no podemos dar pasos atrás. En otro momento podríamos admitir lo que plantea la Diputación Provincial, pero en época de pandemia no”. La principal preocupación del primer edil fiñanero es el documento que deben aportar los trabajadores para optar a una plaza, consistente en una declaración responsable realizada por el propio trabajador en la que afirma que no padece: Diabetes no controlada o descompensada; Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, no controlada o descompensada; Enfermedad pulmonar crónica no controlada o descompensada; Dos o más de las patologías anteriores, controladas o descompensadas; Inmunodeficiencia; Cáncer en fase de tratamiento activo; Embarazo o que son Mayores de 60 años, con alguna de las patologías señaladas anteriormente.

“Los trabajadores del PFEA son personas de un perfil muy concreto, vecinos que necesitan ese empleo porque no tienen otra fuente de ingresos, y la situación es tan grave que no podemos pretender dejar en sus manos la responsabilidad de certificar su estado de salud, creo sinceramente que debemos hacer todo lo posible para que se lleven a cabo reconocimientos médicos y que sea el personal adecuado el que dictamine la idoneidad de los candidatos aunque ello suponga una mayor carga de trabajo y un mayor gasto en estos momentos”, afirma el primer edil.

El alcalde de Fiñana también pide a la Diputación que recapacite sobre las instrucciones dadas para la dotación de materiales de protección a estos trabajadores, ya que los ayuntamientos ya tienen una sobrecarga de gastos a la que se está haciendo muy difícil hacer frente. En este sentido, Montes señala que “las obras es una competencia que tenemos delegada, por lo que deben ser ellos quienes equipen a los trabajadores no sólo de mascarillas, sino de cualquier material de protección frente al covid-19. No puede ser que la Junta de Andalucía se haya olvidado en su plan de ayudas por Covid-19 de los municipios de entre 1.500 y 20.000 habitantes, entre los cuales está Fiñana, y que tampoco la Diputación nos auxilie aportando el material y financiación para los gastos extraordinarios que el coronavirus nos genera. La pandemia va a impedir que muchas partidas del presupuesto de la Diputación puedan gastarse en aquello que tenían previsto, eventos deportivos, culturales, ferias. Por tanto, tiene una capacidad económica ociosa este año que pueden redistribuir, ya que no se podrán desarrollar muchas actividades a las que se destinaban importantes cantidades de recursos, y que ya tendrían que están orientados a este tipo de cuestiones, a ayudar a los pueblos a luchar contra la pandemia”.

El regidor fiñanero pide que la incorporación de garantías sanitarias “que de verdad protejan a los trabajadores en el modelo de puesta en marcha del PFEA, no sea excusa para intentar retrasar los inicios de los trabajos, sino que sirva para perfeccionar procedimientos que deberán convertirse en el nuevo estándar de los próximos meses, por lo menos hasta el fin total del riesgo sanitario”.