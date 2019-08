Tabernas vivirá cinco días de fiesta en honor a la Virgen de las Angustias

Durante cinco días, del 11 al 15 de agosto, Tabernas celebra su feria en honor a su patrona, la Virgen de las Angustias. La localidad acoge a vecinos y visitantes que podrán disfrutar con un amplio programa de actividades, como exposiciones, torneos deportivos, espectáculos musicales, desfiles, cultos religiosos y paella popular.

“Somos un pueblo de acogida con unas fiestas abiertas a toda la provincia para que todas las personas que nos visiten puedan conocer nuestras tradiciones y también la gastronomía. Hemos trabajado en un amplio programa de actividades, para todos los públicos. En Tabernas se vivirán días de encuentro como suele ser habitual en estas fechas estivales cuando retornan aquellos vecinos que se encuentran fuera el resto del año”, ha señalado el alcalde de Tabernas, José Díaz.

Loli Muñoz será la pregonera de esta feria. La cantante tabernense recibió muy emocionada la propuesta por parte del alcalde y agradece “el cariño del pueblo de Tabernas” que le han profesado en las últimas actuaciones realizadas. “Siempre me acompañó la música y la interpretación, doy gracias a las oportunidades que me han dado con las composiciones que he realizado del Himno de San Isidro, canción a San Juan o tres obras de teatro”, explica Muñoz. La artista ha grabado en Marbella, Madrid y Miami las canciones de su disco “Ven a mí” que presentó recientemente en el teatro tabernense con un aforo prácticamente completo y posteriormente en Almería capital.

Durante los cinco días festivos abrirán sus puertas las exposiciones “Alcanforad@s”, de la Asociación de Mujeres Desierto de Tersina a través de la que se expondrán complementos y accesorios antiguos de mujer como zapatos, bolsos, sombreros, peinadores o broches; y la exposición de pintura “Caos creación”, de Alejandra Castillejo. Podrán visitarse de 12:00 a 14:00 horas en el salón polivalente. Además, la Asociación de Mayores “Fuente de las Maravillas” ha organizado una muestra de encaje de bolillo en el antiguo ayuntamiento.

Actividades para todos

Los cabezudos acompañados de la charanga Los Juaraguinos de Sorbas marcarán el comienzo de la Feria con una diana por las calles deTabernas el 11 de agosto. Por octavo año consecutivo tendrá lugar la cicloturista en BTT por el Desierto de Tabernas; además, el campeonato local dominó; tiro de soga y carrera de sacos; y exhibición de baile regional. A partir de las 20:00 horas, las calles de Tabernas se llenarán de luz y color con el pasacalles “Maratón tontón”, de la compañía Asaco Producciones. Tras el pregón, el alcalde, José Díaz, realizará el tradicional saluda y la coronación de la Reina y Majo de las Fiestas, que este año han sido elegidos María Esperanza Guirado y Javier Mhamed.

Los mayores de 65 años tendrán su protagonismo el lunes 12 de agosto con la celebración de la tradicional comida para la Tercera Edad en el Restaurante Las Eras de Antonio Gázquez, donde podrán disfrutar con una exhibición de bailes de salón y en línea del Grupo Municipal de Baile. Además, se celebrará el campeonato local de petanca y de tenis de mesa, y los más pequeños disfrutarán con el tren de la feria que tendrá recorridos en horario de mañana y de tarde.

El gran desfile de carrozas partirá a las 20:00 horas desde el Parque Los Pinos y contará con la participación de la Asociación Musical San Indalecio de La Cañada, el grupo de baile Kalesi de Roquetas de Mar, la charanga Los Juaraguinos de Sorbas y los gigantes y cabezudos. Todas las carrozas participantes tendrán un regalo y se premiarán las tres mejores comitivas.

El martes 13 de agosto, durante la feria del mediodía Jesús Cortés y su grupo de flamenco fusión pondrán el ritmo flamenco para dar paso a un concurso de sevillanas en la Plaza del Pueblo. Por la mañana se celebrará el campeonato de brisca y las tradicionales carreras de cintas para grandes y pequeños, en bicicleta y en moto. De 10:00 a 12:00 horas se organizarán visitas guiadas cada treinta minutos al Centro de Interpretación Terrera Ventura y Desierto de Tabernas.

Durante la tarde, para los más jóvenes habrá una exhibición de parkour y free running a cargo de “South family” y de Street workout y calistenia por el grupo “Sunbars” en el Parque Los Pinos. Un año más se celebrará en el Campo de Fútbol Los Suspiros el tradicional encuentro entre “Robahigos y Limpialacenas”, donde locales y visitantes juegan un partido. A medianoche, la Feria acogerá el espectáculo de canción española y copla “Raíces” a cargo de Francisco Miralles y Cristina Lao, finalista del programa “Se llama copla” y voz de Canal Sur.

Durante la jornada del miércoles 14 de agosto, a las 14:00 horas, vecinos y visitantes podrán degustar la paella popular cocinada por el chef Antonio Gázquez en el Parque de Los Pinos, que estará amenizada A las 19:00 horas, se desarrollará la XIII Gymkana “Mª del Mar Olmedo Justicia” donde podrán participar equipos mixtos de hasta cinco personas en diferentes categorías por edades. Asimismo, se organizarán visitas guiadas al Castillo para el disfrute de vecinos y visitantes.

El jueves, 15 de agosto, nuevamente se realizará la Concentración de Vehículos Clásicos, que este año cumple su sexta edición y que se llevará a cabo entre 10:00 y 12:00 horas junto al Parque de Los Pinos. Otras actividades serán el concurso de mascotas, con premios a la más original, mejor disfraz y más bonita; la traca infantil; y la final del campeonato de subastao.

El programa de festejos en honor a la patrona, La Virgen de las Angustias, refleja los cultos religiosos llegando a su día grande el jueves festivo cuando se rendirá homenaje con la celebración de la Santa Misa con la actuación de la Coral Pueri Cantores “María Briz” de Guadix. A continuación, la virgen procesionará por las calles de Tabernas acompañada por la Asociación Musical San Indalecio de La Cañada y presidida por las autoridades locales.

Todas las noches estarán amenizadas por actuaciones musicales a cargo de diferentes grupos que deleitarán a todos los asistentes con canciones de todos los tiempos. La feria finalizará con el castillo de fuegos artificiales y la gran traca fin de fiestas.