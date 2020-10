Test masivos en Turre: un caso positivo entre las primeras 50 pruebas

320 vecinos de Turre están citados este viernes para realizarse una prueba de COVID-19 en el polideportivo de la localidad. Se trata del segundo barrido de test de antígenos (tras el de Pulpí) que realiza la Junta de Andalucía en la provincia de Almería para estudiar la situación de un municipio con un preocupante aumento de casos positivos en las últimas dos semanas: 15 positivos y una incidencia de 422,7 casos por cada 100.000 habitantes.

Desde primera hora de la mañana, decenas de turreros se han ido acercando al polideportivo para realizarse el test rápido. Para poder hacerse la prueba han tenido que recibir en los días previos un mensaje SMS en sus teléfonos citándolos. Se trata de una muestra aleatoria seleccionada por criterio epidemiológico de incidencia de la enfermedad y representativa de la población. Las personas se han escogido aleatoriamente de forma automática en una agenda específica. La asistencia es de carácter voluntario, aunque desde Salud insisten en la importancia que tiene que acuda la mayor cantidad posible de personas.

Un positivo a primera hora de la mañana

Cinco sanitarios del Hospital de la Inmaculada se han trasladado al polideportivo de Turre a primera hora de la mañana para realizar los test. Están de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas para hacer más de 300 pruebas.

A las 12:00 horas ya llevaban hechos algo más de 50 test de antígenos. Entre ellos ya se ha obtenido el primer resultado positivo. La estimación, según la incidencia que existe en la localidad, es que solo aparezcan unos dos casos positivos de entre los 320 test.

El test de antígenos es similar al PCR y permite conocer el resultado en unos 15 minutos. Son una prueba de detección de infección activa y su validez es la misma que el de la prueba PCR. Por lo tanto no tienen nada que ver con los test rápidos de anticuerpos, que sí que deben ser validados después por una prueba de detección de infección activa.

Se introduce el hisopo por la vía nasofaríngea (a través de la nariz) y luego se deposita en un líquido reactivo. Después se echan unas gotas en un dispositivo similar al test de embarazo. En tan solo 15 minutos ya da el resultado positivo o negativo con una sensibilidad del 93% y una eficacia media del 95%.

"Está habiendo mucha afluencia de gente"

El alcalde de Turre, Martín Morales, ha acudido a media mañana al polideportivo para comprobar cómo se estaba desarrollando el dispositivo. El regidor se ha mostrado contento porque "está habiendo mucha afluencia de gente, según nos manifiestan los sanitarios". El regidor ha agradecido que sus vecinos "se tomen este barrido de pruebas con normalidad y no tengan aversión a ir a realizarse el test".

Para el alcalde, este cribado va a proporcionar una información muy valiosa sobre la situación real de la pandemia en el municipio. "A día de hay unos 16 casos activos procedente de cinco pequeños brotes diferentes, pero están controlados y cumpliendo cuarentena", señala. "En los pueblos pequeños nos conocemos todos y hay mucho control social, lo que en estos casos es una ventaja", señala Morales.

Según el alcalde, Salud ha investigado el origen de los pequeños focos y ha realizado su trazabilidad, por lo que se han hecho test a todos los contactos. "Una de las personas vino contagiada del extranjero, en otro caso ha sido una infección en el puesto de trabajo en otro municipio, y cada caso tiene su particularidad, pero se han controlado y atendido por parte de Salud, Policía Local y Protección Civil".

A la espera de los resultados para relajar o endurecer las medidas de prevención

El portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, anunció el martes que se iban a realizar los cribados de test en 14 municipios andaluces, entre ellos Turre. Pidió a los ayuntamientos implicados su colaboración y endurecer las medidas de prevención.

No obstante, el alcalde de Turre asegura que les han recomendado seguir con las medidas impuestas actualmente a la espera de que estén los resultados del cribado. "En función de lo que salga se podrían relajar las medidas o restringirse más la movilidad", explica. "Estamos viendo que las medidas adoptadas son correctas: en el mercado que se celebra hoy solo hay puestos de alimentación, no hay aglomeraciones sociales, ni es necesario tomar otras medidas, por el momento". No obstante, asegura que adoptarán las medidas que sean necesarias según los criterios de los expertos de Salud.

Una vez finalizada la realización de todos los test, se remitirán los resultados a la Consejería de Salud y Familias para su estudio, correspondiendo al Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería la gestión de los positivos que se registren durante la jornada.