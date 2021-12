El alcalde de Turre renunciará para investir a María López tras ser absuelta de prevaricación

El alcalde de Turre (Almería), Martín Morales (Turre para la gente), tiene previsto presentar su renuncia al cargo de primer edil entre este martes y miércoles para facilitar la investidura de la concejal socialista María Isabel López una vez que ha sido absuelta por la Audiencia Provincial de Almería por el delito de prevaricación por el que se le acusaba; con lo que ambos grupos han decidido retomar el pacto de alternancia alcanzado al comienzo del mandato.

El primer edil turrero ha indicado a Europa Press que la asamblea de Turre para la gente ha decidido de manera "unánime" facilitar la Alcaldía a la candidata socialista tras el pronunciamiento judicial, si bien ha recordado que desde la formación no se opusieron durante el pasado verano a entregar la presidencia del Ayuntamiento al PSOE siempre y cuando eligieran a otro edil que no se encontrara imputado en el momento de producirse el relevo.

No obstante, la absolución en primera instancia ha allanado el camino para retomar las conversaciones entre ambas formaciones, por lo que se espera que "antes de la Nochebuena", entre el 20 y 23 de diciembre, López pueda ser investida como alcaldesa en un pleno que deberá estar precedido por otra sesión en la que el actual alcalde haga efectiva su renuncia, lo que podría ser entre el 17 y 20 de diciembre.

Así, y conforme al pacto alcanzado al principio del mandato, Morales pasaría a ser concejal de Obras y Servicios dentro del nuevo equipo de gobierno que conformarían cuatro ediles socialistas y dos de Turre para la gente, mientras que los cinco ediles del PP permanecerían en la oposición.

El gobierno local volverá a contar con seis concejales tras cerca de medio año en el que ha estado compuesto por el alcalde y un edil no liberado de su grupo, puesto que los ediles socialistas abandonaron en bloque sus competencias en verano al no hacerse efectiva la alternancia al no reunir por entonces apoyos suficientes a favor de su teniente alcalde.

El regidor ha señalado que pese a las dificultades agravadas por la crisis del covid-19, durante estos meses el equipo de gobierno formado por él y otro concejal ha conseguido sacar adelante la celebración de las fiestas patronales y la programación de Navidad, toda vez que se han acudido a las convocatorias de planes provinciales, PFEA y del IDEA para la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado municipal o instalaciones como el campo de fútbol, al tiempo que se ha implementado un proyecto de inventario para el cementerio y se ha optimizado la ordenación del tráfico.

El cambio de competencias será posible una vez que la Audiencia Provincial de Almería absolviera a la exalcaldesa socialista al "descartar" que dictase "tan solo a su propia voluntad" la resolución con la que denegó en septiembre de 2019 la instalación de un puesto de turrones en el recinto ferial y que esta fuese, por tanto, "arbitraria".

"No podemos considerarla como una conducta prevaricadora", mantuvo el tribunal, que añadió que ha quedado "fuera de toda de duda" que el jefe de la Policía Local informara a la exregidora de que la instalación del puesto "podía plantear problemas de seguridad" y que el "orden público" de "la feria del pueblo podría verse comprometido".

La sentencia apuntaba que la resolución por la que fue denunciada López, quien se enfrentaba a una pena de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público, "puede ser discutida y no ajustada a derecho" al existir "dudas sobre si se adapta o no a la normativa municipal", pero que es "explicable" desde el punto de vista "jurídico", ya que cabe "interpretarla basándose en la función municipal de salvaguardar el orden público".