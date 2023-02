Urrácal vuelve a tener una vivienda social

El Ayuntamiento de Urrácal emprenderá la finalización de las obras de la Casa de la Farmacia gracias a las inversiones que promueve la Diputación Provincial de Almería. Así lo ha confirmado el diputado de Fomento, Antonio J. Rodríguez, quien ha mantenido un encuentro con la alcaldesa Emilia Mateo para abordar este y otros proyectos que están contribuyendo a transformación de este municipio de la comarca del Almanzora.

La Institución Provincial ha aprobado el expediente de contratación del proyecto ‘Terminación Casa Farmacia’ con cargo a los Planes Provinciales que permitirá poner uso este inmueble como vivienda social.

La nueva vivienda social contará en su planta baja con usos de salón, cocina, baño y dormitorio. Por su parte, en la planta alta tendrá dormitorios secundarios.

Según ha explicado la alcaldesa esta obra permitirá contar al municipio con una vivienda social, ya que el Ayuntamiento ya no cuenta con las antiguas casas de los maestros que eran un recurso esencial para personas que no contaban con vivienda en momentos puntuales: maestro, médico o matrimonios jóvenes que no tenían casa.

Esta obra supone la continuación de otras dos intervenciones en las que se han recuperado forjados y se ha garantizado la estructura acabando con los daños de esta edificación histórica para el municipio. Una vez terminada esta actuación los Planes Provinciales habrán invertido más de 250.000 euros para recuperar el uso de esta vivienda.

Este proyecto pondrá fin a todas las patologías existentes y culminará completamente las obras de este edificio.

El diputado de Fomento, Antonio J. Rodríguez, ha puesto en valor la importancia de los Planes Provinciales para dar cumplimiento al objetivo transversal que se ha marcado el Gobierno de la Provincia: “Igualar oportunidades, mejorar infraestructuras y servicios en todos los municipios para fijar la población en el territorio”.

Durante el encuentro, han analizado la situación de las inversiones provinciales en el municipio. En este sentido, para este cuatrienio cuenta con 431.000 euros de inversión y ya se ha adjudicado también la mejora del Camino Acceso a la Ermita, la Era y el Cementerio y ya se está redactando el proyecto de obras para la mejora de Caminos Rurales Municipales.