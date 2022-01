Adra constituye su Consejo Local de Comercio, Turismo y Empresas para fortalecer la colaboración con el sector

La ciudad de Adra ha constituido su Consejo Local de Comercio, Turismo y Empresas, y lo ha hecho con la aprobación de su organización y funcionamiento en una primera reunión, celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Adra. Un órgano que es, según su presidenta, Elisa Fernández, “una nueva ventana de trabajo, que se reunirá periódicamente y que servirá para que el sector comercial y empresas puedan aportar sus ideas”. Los miembros que han estado presentes de manera presencial una parte, y telemática, otra parte, han conocido en boca de la presidenta las actuaciones llevadas a cabo en la ciudad respecto a este sector.

En el transcurso de la reunión también se ha acordado, según ha indicado la concejala de Comercio, la solicitud por parte del Ayuntamiento de Adra a la línea de subvenciones autonómicas para impulsar la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía en Andalucía”. Ayudas “en beneficio del pequeño comercio”, que “ejerce un importante papel económico y social, proporcionando servicios y bienes accesibles y cercanos a la ciudadanía”, además de que “genera empleo, contribuye al desarrollo y dinamismo de los pueblos y ciudades, mejora su imagen, atrae el turismo y, además, ayuda a fijar la población en el territorio”.

Además, Fernández ha valorado las acciones de apoyo e impulso al comercio realizadas en los últimos dos ejercicios, entre las que ha desgranado el Plan REACTIVA, que ha beneficiado a 140 empresas y autónomos en 2020 con ayudas directas como impulso para paliar las consecuencias de cierre temporal por la COVID19; y a 150 en el ejercicio 2021. Igualmente se ha referido a las obras de adaptación y transformación del Mercado de Adra, que permite dinamizar el comercio local e incluir nuevos usos para general nuevas oportunidades de empleo. También ha subrayado las actividades de dinamización que “venimos desarrollando desde el Ayuntamiento, de la mano de Asociación de Comerciantes”.

Por otro lado, la presidenta ha informado, de la solicitud de ayudas al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Fondos Next Generation), para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas, así como las ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización con el objetivo de modernizar el comercio local de la ciudad mediante soluciones de transformaciones e innovación digital. Ayudas que no han sido aprobadas en la convocatoria de 2021 por parte del Ministerio de Comercio “por falta de consignación presupuestaria”, pero que “volveremos a solicitar en próximas convocatorias”.

Los miembros que han asistido, de manera presencial y telemática a la constitución de ese Consejo Local, son la concejala Elisa Fernández, como presidenta; José Crespo, por el Partido Popular; Pedro Peña, por Ciudadanos; Isidro Ferrio, por VOX; María Rosario Peña, de la Asociación Virgen de los Dolores de Guainos; Francisco Javier García, de ASEMPAL; y Nuria Lupión, de la Asociación de Comerciantes y Empresarios y C.C.A. de Adra. Además, han participado como secretaria, María Ángeles Torres; y como técnico del Ayuntamiento, María Luz Hidalgo. Son miembros, también, de este órgano de reciente creación, la Cámara de Comercio de Almería, Partido Socialista de Adra y Grupo Plataforma por Adra.