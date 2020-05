"La mejor ayuda ahora no es dar una subvención sino que puedan abrir los hoteles"

El sector turístico y hotelero de la provincia de Almería afronta una temporada estival marcada por la incertidumbre a causa de la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia del Covid-19, por lo que la promoción del destino 'Costa de Almería' como un espacio "seguro" para disfrutar de las vacaciones ante la baja tasa de incidencia del virus se ha convertido en una de las principales bazas para atraer viajeros.

"La mejor ayuda ahora mismo no es dar una subvención, la mejor ayuda ahora mismo es que puedan abrir los hoteles y que además puedan llenarlos", ha explicado el vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado provincial de Turismo, Fernando Giménez, quien en la última semana ha intensificado sus contactos con los agentes del sector para amoldar la promoción del destino a sus necesidades a través del programa 'Promo', que prevé una inversión de 3.211.600 euros.

En una entrevista concedida a Europa Press, Giménez ha detallado el afán de la institución a la hora de servir de "instrumento al sector" a través de distintas campañas de atracción turística a escala provincial, regional, nacional e internacional, lo que abarca desde la promoción de la gastronomía o el incentivo de escapadas singulares como encantos para turista más cercano hasta la colaboración en grandes eventos deportivos.

"Estamos trabajando para que la Liga Endesa ACB se juegue en Almería y ya somos una de las diez provincias finalistas, eso en sí ya es bueno", ha destacado el diputado antes de defender la provincia como un lugar "idóneo" tanto para disputar el campeonato como para garantizar el alojamiento de deportistas y equipos técnicos.

En esta línea, se ha apostado por diversificar la campaña para dar a conocer el destino tanto con medios tradicionales como a través de las nuevas tecnologías, pasando por portales de venta, agencias de viaje y touroperadores; lo que incluye también la promoción en destinos internacionales para que Almería se mantenga en el "ideario" de los potenciales turistas.

"Ojalá que las aerolíneas se les permita pronto operar y a partir de ahí generar muchos clientes", ha incidido el diputado, para quien la medida de 14 días de cuarentena para los turistas extranjeros adoptada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Gobierno es muy "negativa", especialmente por no haberse dialogado antes con el sector. "Ante un mercado que se presenta malo, lo terminan de rematar", ha opinado al respecto tras contemplar otras alternativas como pudieran ser los controles de temperatura o test en origen.

No obstante, desde el Servicio Provincial de Turismo continúan con el intercambio de ideas para realzar el destino 'Costa de Almería' frente a otros puntos de la geografía española, con lo que juega a su favor la proliferación de grandes espacios naturales, un clima favorable y la existencia de playas no masificadas en prácticamente los 250 kilómetros de litoral, a lo que se une un sector hotelero "de excelencia" y "moderno".

"La Junta de Andalucía y los ayuntamientos están haciendo también grandes esfuerzos para adaptar las playas", ha reconocido Giménez, quien confía en que estos elementos sean un revulsivo para los turistas, cuyos hábitos son desconocidos ante un panorama "extraordinario". "No sabemos si van a querer viajar, pero sí intuimos ciertas cosas y Almería no apunta mal para el turismo. Tenemos que ser cautos y prudentes porque las previsiones no están afianzas", ha observado.