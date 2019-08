Francisco Pomedio dará nombre al campo municipal de fútbol de Las Mascaranas

El Campo Municipal de Fútbol de Huércal de Almería, situado en Las Mascaranas, tendrá, a partir del próximo miércoles 14 de agosto, el nombre de Francisco Pomedio Salvador, después de la propuesta presentada por la Agrupación Deportiva Huércal y aprobada por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento huercaleño que encabeza Ismael Torres.

En una de las últimas juntas directivas del club huercalense se nombró a Francisco Pomedio Salvador, de 80 años, presidente vitalicio del club y se propuso al mismo tiempo que el Ayuntamiento nombrara el campo de fútbol con su nombre. “Francisco Pomedio fue uno de los fundadores de la AD Huércal y ha sido todo en el club, jugador, entrenador, directivo y presidente. Ha hecho de todo, vimos que reunía los requisitos y, aunque habrá otros vecinos, teníamos su propuesta y estábamos todos de acuerdo”, apuntaba el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, a ‘Diario de Almería’. “Si alguien se merece algo hay que dárselo y Francisco se lo merece; lo llevamos a pleno y se aprobó por unanimidad”, ampliaba.

El nombramiento se hará oficial el próximo miércoles 14 de agosto, coincidiendo con la trigésimo quinta edición del Trofeo Villa de Huércal y la presentación de los equipos de las diferentes categorías del club verdiblanco.

Jesús Pomedio, concejal de Deportes de Huércal de Almería, comentaba que “si el campo de fútbol tiene que tener un nombre, todo el que se sienta futbolista en Huércal de Almería sabe que tiene que tener el suyo”, y destacaba de Francisco que “ha sido padre de muchos niños” y que “prácticamente todas las generaciones de fútbol y fútbol-sala del municipio han pasado por él”.

El edil de Deportes, que es además hijo de Francisco, recalcaba que “si no hubiera gente como él no existiría el deporte ni las asociaciones”, añadiendo que “lo ha dado todo a cambio de nada” y que “a día de hoy es quien más me llama y me insiste con cosas, no ya como padre sino como directivo del club”.

El Ayuntamiento de Huércal de Almería realizará también próximamente otro acto de homenaje, en este caso al fallecido Paco Navarro, en el pabellón municipal de deportes que desde hace unos meses lleva su nombre.