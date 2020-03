José Carlos Lupión: “Estamos preparados para cerrar la ciudad de Berja en diez minutos si hiciese falta”

José Carlos Lupión (Berja, 1972) vive estos días muy preocupado. El alcalde de Berja está centrado al 100% en tomar las medidas que sean necesarias para frenar la pandemia global a causa del coronavirus que tiene en jaque a Berja, su pueblo. Su dilatada experiencia política (entró en el Ayuntamiento como concejal el año 2003) y su formación profesional (es licenciado en Derecho y ha sido Oficial de Notaria desde el año 1998) le están sirviendo para afrontar esta encrucijada con entereza y responsabilidad para con sus vecinos.

–¿Cómo está viviendo esta crisis vírica desde el punto de vista personal y laboral?

–Como virgitano y español, siento que tenemos que estar muy concienciados. La mejor medicina para evitar los contagios debemos ser nosotros mismos. Todos podemos poner nuestro granito de arena para parar el coronavirus. Por eso estoy muy concienciado en el plano personal, con mi familia, para remar en la misma dirección. Aquí en Berja no tenemos ningún caso de momento pero debemos actuar como si todos estuviésemos infectados. Es la única manera de salir victoriosos.

Y como alcalde, estoy muy preocupado. Pienso cada día en los casi 13.000 habitantes que tenemos de forma individual. Quiero lo mejor para cada uno de ellos y por eso mis pensamientos y mis deseos van en esa dirección. Aquí en el Ayuntamiento seguimos trabajando sin descanso tomando medidas, todas las que podemos y tenemos en nuestras manos, para que no llegue a Berja el coronavirus. Lo que tengo claro es que cuando todo esto paso no tendré la duda de si podía haber hecho más.

–¿Qué medidas están tomando desde el Ayuntamiento?

–Desde el primer momento hemos estado en contacto directo con toda la plantilla municipal para transmitirles la necesidad de que tenemos que trabajar codo con codo. Por eso, hemos doblado turnos en las labores de limpieza y desinfectación. Hemos adquirido mascarillas y nueva maquinaria para mejorar el tiempo de actuación. Además, estamos informando continuamente a todos los ciudadanos de las medidas que tomamos y lo que deben de hacer. También hemos creado una lista de vecinos voluntarios para que ayuden a las personas mayores que lo necesiten. Hemos cerrado a cal y canto los edificios públicos y los parques jardines y estamos trabajando sin parar desinfectando marquesinas e instalaciones públicas siempre en coordinación con la Policía Local y la Guardia Civil.

–¿Cómo puntuaría el civismo de sus paisanos en estos momentos de caos?

–El virgitano es un ciudadano muy cívico. Puedo decir con orgullo que mis vecinos están colaborando al 100% respetando el confinamiento y saliendo solo a la calle para lo necesario, aunque siempre hay algún caso puntual.

Hoy por ejemplo (por ayer), unos agricultores me han dado una grata noticia y es que han ofrecido sus tractores y cañones que usan en las explotaciones agrícolas para colaborar con el Ayuntamiento para fumigar las calles. Hay que agradecérselo. Es un gesto encomiable y que habla de la forma de ser de mis paisanos.

–¿Qué medidas a corto plazo tiene pensadas tomar si la situación se recrudece?

–Tenemos ya en mente que si tenemos que cerrar el municipio estamos preparados para hacerlo en diez minutos si hiciese falta. Esperemos no llegar a esa situación pero estamos perfectamente coordinados con Policía Local y Guardia Civil y esa medida está contemplada. No vamos a titubear llegado el momento. Mejor es pasarse un poco que quedarse corto.

–Y en esta tesitura, ¿cómo está trabajando con la oposición?

–Nosotros estamos capitaneando las medidas y decisiones pero la oposición está totalmente informada y nos han mostrado su apoyo incondicional. Entendemos que estamos haciéndolo lo mejor posible y no puede haber fisuras.

–¿Qué mensaje le gustaría transmitirle a sus vecinos?

–Un mensaje de tranquilidad. Estamos convencidos de que vamos a salir de esta. No podemos bajar la guardia porque pensamos que eso está pasando en Madrid, China o Italia. Tenemos que estar concienciados y no pensar solo en nosotros si no en los que tenemos a nuestro alrededor. Las administraciones vamos a estar a la altura y juntos todos vamos a salir de esta. No me cabe ninguna duda.