El cortijo de la discordia de Los Genoveses

El revuelo social que se ha generado tras del anuncio por parte de la Junta de Andalucía hace tres días de la declaración medioambiental positiva para habilitar como hotel de cuatro estrellas con 30 habitaciones y con piscina el conocido ‘Cortijo Las Chiqueras’, frente a la Bahía de Los Genoveses, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, sigue aún latente y amenaza con convertirse en un tsunami.

Tanto Junta de Andalucía como Ayuntamiento de Níjar insisten en su “legalidad” mientras que el PSOE a nivel regional clama por este proyecto.

Yendo por partes, la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez (PSOE), ha indicado que la construcción del hotel “es legal con la actual normativa” más allá del “ruido que se pueda generar alrededor del asunto”.

“Entiendo perfectamente la diversidad de opiniones, pero por encima de las valoraciones personales o emocionales, está la seguridad jurídica de un estado de derecho” ha explicado para a renglón seguido señalar que el ayuntamiento “sólo puede tener una postura respecto al hotel de playa de Genoveses y no es otra que estar a lo que diga la ley”. Por ello ha añadido que “tenemos que aceptar que al igual que hay prohibiciones, también hay derechos”. “Si la ley dice que se puede hacer, no hay más que hablar”, ha zanjado tajante la regidora nijareña, quien ha afirmado que “si a quien tiene un derecho y no se le reconoce, ya sea la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Níjar estaría infringiendo la Ley y, con ello, cometiendo un delito”.

Al hilo de esto, ha manifestado que “nuestro único papel es estar vigilantes para que se cumpla la ley” al tiempo que ha reiterado que “con la actual normativa esa construcción es legal y así se lo reconoce la Junta de Andalucía, y lo acata el Ayuntamiento de Níjar”.

En su misma línea, pero desde otra perspectiva se ha manifestado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo (PP), que ha sido tajante al asegurar que “hemos dado un paso más en el dictamen para continuar con la autorización ambiental unificada” y que “lo que hemos hecho es dar directrices para aumentar las restricciones en la rehabilitación porque se trata de un cortijo para turismo rural compatible con el Parque Natural. Hemos exigido que se suspenda la ampliación, que no haya dos aparcamientos y que se respete la estructura del cortijo. Por tanto, hemos pedido más restricciones que las que aprobó el PSOE”.

A este respecto, Crespo ha incidido en que “desde el año 2016 está este expediente y cuenta con diez informes sectoriales favorables y todos los ha dado el PSOE. Ahora no se entiende que por atacar al Gobierno Andaluz se atacan ellos mismos”.

La responsable de Agricultura ha espetado que “no vamos a permitir que se utilice el buen nombre del Parque para atacar injustificadamente al Gobierno Andaluz y a la provincia de Almería a la que se le está haciendo un daño muy grande. No vamos a dejar que mientan”.

Por esta razón, ha animado a todas las voces discordantes a presentar alegaciones porque “ahora mismo está en consulta pública el expediente. Si alguien quiere alegar o hacer cualquier tipo de reclamación está en el momento idóneo para hacerlo pero que sepan que cumple con el Plan de Recursos Naturales del Parque y es absolutamente legal”.

En este sentido, Crespo ha reiterado que la rehabilitación “cumple además con el turismo sostenible como elemento dinamizador de la economía rural y de la fijación de la población al territorio. Nosotros creemos en el turismo sostenible medioambientalmente porque fija la población”.

Sus recriminaciones se refieren a declaraciones como las realizadas también ayer por parte de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que ha denunciado que “primero fue asfaltar Doñana y ahora conocemos también que dentro de esa revolución verde estaba enladrillar Cabo de Gata”.

Díaz afirma que el PSOE-A y los alcaldes socialistas de la zona han trasladado a la Junta que hay tres núcleos poblacionales desarrollados en esa área, Agua Amarga, Las Negras y San José, que se podrían seguir desarrollando, porque lo que “no tiene sentido” es que en un lugar que está destinado al uso ganadero y al uso residencial vinculado a esa actividad se quiera hacer una explotación turística.

“Moreno quiere sembrar de ladrillos una joya de la naturaleza como son Los Genoveses”, concluye.