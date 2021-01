Los cribados que la Consejería de Salud y Familias, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha realizado esta semana en los municipios almerienses de Vélez-Rubio, Vélez-Blanco, María, Garrucha, Antas, Olula del Río y Laujar de Andarax han finalizado con la detección de 15 positivos en covid-19 a las pruebas de antígenos realizadas a 1.403 personas. Han acudido el 58,8 por ciento de los 2.385 convocados.

El último municipio en someterse a un cribado poblacional ha sido Laujar de Andarax, donde han acudido 210 vecinos de los 300 avisados a través de un mensaje de texto a su teléfono móvil, lo que supone una participación del 69,7 por ciento. Entre ellos, han aparecido dos casos de contagio que "ya están avisados y en confinamiento", según ha trasladado el Consistorio en un mensaje en sus redes recogido por Europa Press.

"Las personas con resultado negativo no deben relajarse, dado que el test de antígenos no es capaz de detectar cargas virales pequeñas, así como dar negativo no significa que en cualquier momento posterior al test pueda darse el contagio", han advertido desde el Ayuntamiento donde han pedido "seguir esforzándonos y guardando todas las precauciones máximas, incluido el autoconfinamiento, para evitar que el virus continúe propagándose en nuestro municipio".

Según los últimos datos facilitados por el Gobierno andaluz, Laujar de Andarax cuenta con una tasa de contagio del 1.178,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días con 18 positivos hallados en las dos últimas semanas, lo que la convierte en una de las tres localidades de la zona sanitaria Poniente que cuenta con su actividad esencial suspendida, junto a Balanegra y Adra.

En cuanto a los cribados de esta semana, de los 387 vecinos convocados en Vélez-Rubio acudieron 195 (50,3 por ciento) entre los que no se halló ningún positivo; de los 262 llamados en María fueron 183 (69,8 por ciento) entre los que no hubo positivos; de los 306 de Vélez-Blanco concurrieron 159 (51,9 por ciento) que revelaron tres positivos; de los 400 citados en Garrucha asistieron 208 (52 por ciento) de los que cuatro dieron positivo; de los 350 llamados en Antas fueron 195 (55,9 por ciento), con un positivo, y de los 389 citados en Olula del Río asistieron 253 (65 por ciento) con cinco positivos.

La próxima semana se van a cuatro cribados masivos en la capital almeriense, para lo que se convocará a 2.500 personas, mientras que también se efectuarán test en las localidades de Balanegra, Fines, Oria, Rioja y Tabernas.