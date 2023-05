CSIF Diputación: "Somos un sindicato independiente y serio, con gran capacidad de escucha y negociación"

El próximo día 25 más de 1.200 trabajadores y trabajadoras de la Diputación de Almería están llamados a las urnas para elegir a sus representantes sindicales. En estos comicios, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, pretende mejorar resultados e implementar su voz laboral en la institución provincial. En la candidatura de la central sindical están Isabel Gema Martín Sánchez, delegada por funcionarios y María Angustias Aguilar Siles, delegada sindical por personal laboral.

¿Qué balance hace CSIF de los últimos cuatro años? ¿Cuáles han sido los principales retos a los que se ha enfrentado el sindicato dentro de la institución provincial?

–IGMS: Estos cuatro años empezaron siendo complicados en todos los ámbitos por la situación que vivimos con la pandemia de la COVID. Aun así, CSIF ha estado, más que nunca si cabe, al lado de los trabajadores para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias que velaran por su protección y por la atención a sus necesidades.Los principales retos a los que nos hemos enfrentado en estos años han sido la firma del Convenio Colectivo para consolidar los derechos adquiridos; la protección del personal en general, con especial atención al personal sanitario de la Residencia Asistida ante la situación de alarma sanitaria. Sin olvidar la mejora de las condiciones laborales de todo el personal, la implantación de la carrera profesional o la aplicación del reglamento de teletrabajo, así como la mejora de las medidas de conciliación familiar-laboral. Y añadimos la aplicación del derecho de promoción y la funcionarización del personal laboral que no pudo acogerse al proceso previsto en la disposición transitoria 2ª del EBEP.

–¿Cuál ha sido el objetivo principal de CSIF en este tiempo?

–IGMS: Atender todas las demandas que realizan nuestros compañeros y compañeras con el fin de mejorar sus condiciones y derechos laborales, llevando a cabo todas las acciones necesarias para ello. –En cuanto al conflicto laboral que hay enquistado, ¿en qué punto se encuentra la situación de cierto personal laboral en la Diputación que no puede participar en el proceso de funcionarización? –MAAS: En la realidad laboral, existen colectivos que por la potestad de autoorganización de la Diputación se encuentran en la plantilla de funcionarios y en la de laborales injustificadamente, realizando las mismas funciones, sin distinción real entre el desempeño de puesto de funcionario y el de laboral. A todo ello, hay que reseñar que, en la Diputación de Almería, la forma de acceso a una plaza de funcionario tiene idéntico proceso que, para ocupar plazas de personal laboral, la dificultad para acceder es la misma. Lo más significativo es que para determinados colectivos como los administrativos, auxiliares administrativos y delineantes, se ofertaron plazas de funcionario y de la laboral en la misma convocatoria, esto es, el personal que superó el proceso selectivo, obtuvo plaza de funcionario o laboral, por orden de nota, habiendo realizado el mismo examen, el mismo día y la misma hora. Esta distinción en la naturaleza jurídica es la que nos discrimina ya que los que son funcionarios tienen derecho a provisión de puestos y promoción interna y a los que somos laborales, no se nos permite, creando una situación discriminatoria dentro de la misma categoría de personal.Para más indignación, se ha solicitado que nos hagan procesos de promoción interna y de provisión de puestos específicos del personal laboral, pero también se nos niega. No nos tratan ni como personal funcionario ni como personal laboral. El problema de estas plazas radica en que se convocaron con posterioridad a la fecha que el EBEP permitía la funcionarización. Nos hemos quedado en un limbo jurídico.

–¿Qué líneas de actuación está llevando a cabo CSIF a este respecto?

–MAAS: En primer lugar, se ha estudiado más situaciones en todo el territorio español, y nuestra situación es única, por ello, se ha presentado una enmienda a la Ley de la Función Pública Andaluza que se está tramitando, incluyendo una disposición que permita un proceso de funcionarización al personal laboral fijo que realice funciones propias del personal funcionario, con fecha posterior a la entrada en vigor del EBEP. En segundo lugar, también se ha remitido a nuestros colegas de central de CSIF en Madrid, que negocien con los grupos parlamentarios, la modificación del EBEB, que se está tramitando y eliminen la limitación temporal de la DTª 2. En tercer lugar, a nivel de Diputación, se han mantenido conversaciones con la Dirección de Personal, con el fin de aplicar los derechos a la promoción laboral reconocida constitucionalmente. A estos efectos, no descartamos interponer medidas de conflicto colectivo como la mediación o en última instancia, demanda judicial.Estamos intentando por todos los medios, que se apliquen todos los derechos que tenemos reconocidos, e intentar dar solución a una situación discriminatoria e injusta que llevamos padeciendo ya 10 años.

–En este punto, ¿cuál es entonces la diferenciación de CSIF?

–IGMS: Siempre desde el respeto de la labor sindical, hay buena relación con los demás sindicatos de la Diputación y siempre que sea para mejorar las condiciones de los empleados provinciales, apoyamos en conjunto, por el bien común. Pero es cierto, que estoy orgullosa de pertenecer a un sindicato independiente, y precisamente se hace honor a su sigla, puesto que tengo total libertad para opinar, proponer mejoras, acceder a los medios que te brinda para poder defender los derechos. Puedo decir abiertamente que no hay un sindicato en la Diputación de Almería, que se haya movilizado tanto, y haya luchado, concretamente, por los derechos del personal laboral.

–¿Con qué propuestas y retos afronta CSIF las próximas elecciones sindicales?

–IGMS: Tenemos un programa electoral ambicioso que responde a las principales necesidades que nos han ido trasladando nuestros compañeros y compañeras. Vamos a llevar a negociación medidas concretas que repercutan en los trabajadores que tienen más de 60 años, incluso los que se acercan a esta edad, por ser un grupo mayoritario en la Diputación y que reclaman acciones concretas como la posibilidad de reducción de la jornada, contemplar la jubilación parcial y anticipada en los trabajadores que cumplan los requisitos, etc…MAAS: También negociaremos medidas relacionadas con la conciliación familiar para el personal que tenga situaciones especialmente vulnerables, como por ejemplo, aquellos trabajadores que tienen hijo/as con discapacidad o personas mayores dependientes; la implantación del teletrabajo; conseguir que se cubran todas las vacantes; mejorar la consulta de los integrantes de listas de espera a través de una aplicación; conseguir la promoción interna y provisión de puestos para el personal laboral; la funcionarización del personal laboral antes mencionada y, en definitiva, todas las reivindicaciones de mejora que puedan ser objeto de negociación.

–¿Por qué un trabajador o trabajadora debe elegir a CSIF en la próxima cita electoral?

–MAAS: Somos un sindicato serio e independiente, con una gran capacidad de escucha y negociación y aspiramos a ganar las elecciones de la Diputación. Y sobre todo estamos aquí para atender las demandas que nos plantean nuestros compañeros y compañeras, ofreciendo en cada situación una información veraz y específica, orientando y acompañando en los pasos más adecuados a llevar a cabo ante cada circunstancia. IGMS: Los trabajadores pueden confiar en que los delegados del sindicato CSIF velarán por sus intereses, partiendo siempre del cumplimiento legal de todas las acciones que se emprendan.